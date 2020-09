PS5-Fans fühlen sich von Sony wegen Ghost of Tsushima-GIFs veräppelt

Wann gibt Sony endlich den Preis und den Starttermin der PS5 bekannt? Gerüchten zufolge könnte es sogar noch am heutigen 9. September der Fall sein, bestätigt ist das aber nicht. Stattdessen veröffentlicht Sony nun GIFs über Twitter, welche einige Spieler*innen schon als "Trollen" verstehen.

Bleibt ruhig: Über den offiziellen Playstation-Twitter-Account sind aktuell zwei GIFs zu sehen, die Held Jin Sakai aus dem Action-Adventure Ghost of Tsushima zeigen. Und zwar sehen wir, wie sich Jin in einer der heißen Quellen des Spiels ausruht. Sony erklärt dazu, dass wir uns die Zeit nehmen und uns entspannen sollen.

Fans fühlen sich getrollt

Manche Playstation-Fans fühlen sich aber alles andere als entspannt. Sie fühlen sich durch diese GIFs getrollt und fordern von Sony, endlich den Preis und den Releasetermin der PS5 zu nennen. Manche nehmen es mit Humor, anderen ist die Ungeduld schon deutlich anzumerken.

So langsam wird es Zeit, Sony! Immerhin hat Microsoft am 8. September überraschend die Xbox Series S angekündigt, die "kleinere" Variante der Xbox Series X und hier sogar den Starttermin 10. November und den Preis von 299 Euro genannt. Wäre es da nicht inzwischen an der Zeit, dass Sony jetzt nachzieht und eine entsprechende Ankündigung für die PS5 vornimmt?

Wann wir nun wirklich mehr über Sonys neue Konsole erfahren, steht offiziell nach wie vor nicht fest. Es heißt einfach weiter: warten, auch, wenn dies von Tag zu Tag schwerer fällt und Sony mit den Gifs eher nicht für Ruhe und Entspannung sorgt, so, wie das wohl eigentlich geplant ist.

Fühlt ihr euch von Sony auch veräppelt? Wollt ihr endlich den Preis und den Starttermin der PS5 erfahren?