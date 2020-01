PS5 - Fans zeigen schicke Entwürfe des Hauptmenüs

Sony hat bereits erste Features der PS5 enthüllt, lässt uns in Sachen Design aber im Dunkeln Tappen. Der (finale) Look des Gehäuses, des Controllers, der Spielehüllen und des User Interface, all das bleibt nach wie vor ein Geheimnis.

Viele Spieler fühlen sich deshalb aktuell dazu aufgerufen, ihre eigenen Entwürfe zu präsentieren. Nachdem wir bereits über inoffizielle 3D-Modelle der Konsole und (wirklich edle) schwarze PS5-Hüllen berichteten, zeigen wir euch in diesem Artikel nun einige Fan-Konzepte der Benutzeroberfläche der PlayStation 5.

Wie die PlayStation 5-Menüs aussehen könnten

Die unteren Entwürfe stammen von Reddit-User KingElsear und erinnern dank der Kacheln etwas an das User Interface von Windows 8:

Reddit-User bad_killjoy präsentiert uns einen weiteren, etwas gewagteren UI-Entwurf: Das hier abgebildete Hauptmenü zeigt einen diagonal verlaufenden Spieleslider. Rechts daneben haben wir unsere verdienten Trophäen direkt im Blick:

Verratet uns gerne in den Kommentaren, wie ihr euch das UI der PS5 vorstellt!

PS5-Enthüllung im Februar?

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Sony in wenigen Wochen allerdings weitere Geheimnisse lüften, die derzeit um die kommende Next Gen-Konsole schwirren.

Mehrere Hinweise sprechen dafür, dass eine PS5-Enthüllung im Februar stattfindet.

Was wir offiziell über die PS5 wissen

Einige Hardware-Specs, Features sowie einige kommende PS5-Spiele stehen bereits fest: