Heimliches PS5-Update liefert 11 animierte Spielehintergründe - vorher gab es gerade mal einen!

Ghost of Tsushima ist eines der Spiele, das Pate für neue Hintergrundanimationen stand.

Dynamische Hintergründe waren eines der populärsten Features auf der PS4. Bis es sie auf der Current Gen-PlayStation gab, hat Sony uns eine ganze Weile warten lassen. Zudem gibt es das Feature bislang nur in abgespeckter Form, denn die animierten Themen stehen lediglich für den Start-Tab auf der Konsole zur Verfügung. Aber immerhin gibt es jetzt eine viel größere Auswahl!

Sony hat mittlerweile eine Funktion auf der PS5 implementiert, das kleine Updates ohne Download-Aufforderung oder Installationsroutine durchführt. Eines davon bringt eine üppige Anzahl an animierten Spiele-Themen auf eure PlayStation.

Zuvor stand in der Kategorie lediglich Astro Bot zur Auswahl, nun könnt ihr aber auch noch von folgenden Spielen die dazugehörigen Hintergründe aktivieren:

Days Gone

Demon’s Souls-Remake

Ghost of Tsushima

Ghost of Yōtei

God of War Ragnarök

Horizon: Call of the Mountain

Horizon: Forbidden West

LEGO Horizon Adventures

MLB The Show 25

Ratchet & Clank: Rift Apart

Rise of the Ronin

Stellar Blade

Bis auf MLB The Show 25 sind alle Hintergründe animiert: Mal leuchten Blitze im Hintergrund auf, Blätter flattern durch das Artwork oder Regen prasselt herab.

Umstellen könnt ihr die Hintergründe folgendermaßen:

Ihr geht im Start-Tab per Steuerkreuz oder dem linken Stick auf das Bildsymbol, alternativ könnt ihr auch Dreieck drücken.

Dort angekommen drückt ihr ein Mal R1 und wählt dann das gewünschte Hintergrundbild.

Der gewählte Hintergrund wird dann auch lediglich im Start-Tab angezeigt, die Hintergründe für die im Homescreen angezeigten Spiele entscheiden die Entwickler*innen des jeweiligen Titels selbst.

So sieht das dann in der Praxis aus:

0:41 Es gibt neue, dynamische Hintergründe auf der PS5 und wir haben uns drei davon herausgesucht

Autoplay

Es gibt leider keine zusätzlichen Sounds und Icons werden auch nicht abgeändert, so ganz wie dynamische Themen funktionieren die Anpassungen also nicht. Dem kamen die Retro-Themen zum dreißigjährigen Bestehen der PlayStation-Marke sowie einige Fan-Hacks am nächsten:

Die hinzugefügten Hintergründe demonstrieren ein wenig Sonys leicht abgeänderte Update-Philosophie. Es soll ab jetzt viele kleine Aktualisierungen in kurzen Intervallen statt vereinzelte große Aktualisierungen geben.

Das aktuelle Update auf Version 11 der Systemsoftware war beispielsweise auch nicht allzu umfangreich:

Es kann also durchaus sein, dass bereits in den nächsten Wochen noch weitere kleinere Updates folgen und dann beispielsweise wieder die Auswahl an dynamischen Hintergründen aufstocken.

Aber welchen Titel würdet ihr euch bei der Auswahl wünschen? Oder ist euer Lieblingsspiel mittlerweile als Thema enthalten?