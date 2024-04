PS5-Hit im Angebot: Jetzt das Exklusivspiel mit den weltweit besten Bewertungen günstig sichern!

Mit God of War: Ragnarök gibt es jetzt eines der besten Spiele für PS5 günstig im Sonderangebot.

Bei MediaMarkt läuft gerade ein Sale, durch den ihr einige der besten PS5-Spiele günstig im Angebot bekommen könnt. Darunter ist auch das Spiel, das mit einem weltweiten Wertungsdurchschnitt von 93 Punkten laut OpenCritic die Nr. 1 unter allen PlayStation-exklusiven PS5-Spielen ist, nämlich God of War: Ragnarök. Die PS5-Version ist um stolze 56 Prozent reduziert, auch die PS4-Fassung gibt es günstiger.

Der PlayStation-Sale bei MediaMarkt läuft noch bis zum 30. April, also bis Dienstag. Es lohnt sich übrigens, auch mal einen Blick auf die anderen Angebote zu werfen. Neben PS5-Hits wie Horizon Forbidden West, Demon’s Souls und Spider-Man: Miles Morales findet ihr dort zum Beispiel den Vorgänger God of War (2018), den ihr für nur 9,99€ bekommt:

Wie gut ist God of War: Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Wie der Vorgänger beeindruckt auch God of War: Ragnarök schon auf den ersten Blick durch seine hohe Produktionsqualität und das tolle Artdesign seiner an die nordische Mythologie angelehnten Welten. Von diesen gibt es diesmal gleich neun, die sich optisch stark voneinander abheben und oft durch weite, offene Regionen Raum für Erkundung bieten.

Aber auch spielerisch überzeugt God of War Ragnarök. Die Nahkampfangriffe haben jetzt noch mehr Wucht, außerdem sind die spektakulären Bosskämpfen deutlich vielfältiger als im God of War aus 2018. Durch die neuen Schilde und die vielen neuen, freischaltbaren Fähigkeiten haben wir jetzt mehr denn je die Chance, Kratos an unsere bevorzugte Spielweise anzupassen. Zwischen dem Schnetzeln von Monstern gibt es wie üblich etwas Abwechslung durch kleine Rätsel.

Neben Qualität bekommt ihr bei God of War: Ragnarök auch Quantität: Mit einer Spielzeit von 30 bis 50 Stunden ist das Actionspiel viel länger als sein Vorgänger. Allerdings sorgt das auch für einen der wenigen Kritikpunkte am Spiel: Die an sich sehr gute Story kommt stellenweise nur langsam voran. Die hervorragend geschriebenen Dialoge zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus können dafür aber zumindest teilweise entschädigen.

Wer noch mehr Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment finden möchte, sollte auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: