PS5: Neues Patent zeigt, wie Sony Ladebildschirme zukünftig killen will

Dank eingebauter SSD-Festplatte ist Sonys Next-Gen-Konsole, die "PS5", wesentlich schneller als die PS4 (Pro). Mark Cerny, der Lead Architect hinter der neuen Hardware, spricht sogar von einem "Ende der Ladebildschirme". Kaum vorstellbar eigentlich. Werden Spiele doch immer größer, komplexer, aufwendiger. Wie genau Sony Ladezeiten zukünftig ganz aus dem Weg schaffen will, das erläutert uns ein neu angemeldetes Playstation-Patent.

So will Sony Ladebildschirme umgehen

Was ist neu? Sony Interactive Entertainment hat kürzlich ein Patent beim United States Patent and Trademark Office angemeldet. Darin wird beschrieben, wie Sony zukünftig "dynamische Ladezeiten" implementieren möchte, um für ein Spielerlebnis ohne Unterbrechungen zu sorgen.

Die Technologie dahinter: Spielwelten sollen in mehrere unterschiedliche Segmente aufgeteilt werden, die allesamt unanhängig voneinander laden. Betreten wir also mit unserem Charakter ein Segment, wird auch nur dieses vollständig geladen. Gleichzeitig rendern aber schon die angrenzenden Gebiete im Hintergrund, was reibungslose Übergänge ermöglichen soll.

PS5 vs. Xbox Scarlett

Der bisherige Stand im Next-Gen-Duell

Unklar ist allerdings, ob die dahinter liegende Technologie schon bei der PS5 oder erst in den darauffolgenden Generationen ("PS5 Pro" oder "PS6") zum Einsatz kommt.

Schneller als der Vorgänger wird Sonys kommendes Next-Gen-Gerät aber definitiv sein. Mit SSD-Festplatte und weiteren bekannten Hardware-Specs liefert Sony ein vielversprechendes Grundgerüst. Wie die sich dann aber auf größere, komplexere und aufwendigere Next-Gen-Spiele auswirken, das muss sich aber eben noch zeigen.

Alle Infos zur PS5 findet ihr in unserer großen Übersicht.