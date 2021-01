Das Browsen im Playstation Store auf der Playstation 5 ist momentan kein besonders angenehmes Erlebnis. Vor allem eine Sache fiel bisher direkt negativ auf: Es gab keinen eigenen Menüpunkt für Sales. Wer seinen Weg zu den Angeboten finden wollte, musste einen Umweg über mehrere Stationen nehmen. Man sollte eigentlich annehmen, dass Sony großes Interesse daran hat, dass wir schnell zu den Sales kommen.

Deshalb ist es auch wenig verwunderlich, dass dieses Problem als eines der ersten gefixt wurde. Genau wie schon bei der Playstation 4, gibt es jetzt auch im Store der PS5 einen eigenen Reiter für Angebote. Diesen seht ihr, sobald ihr den Shop betretet. Auf der Seite sind einzelne Spiele aufgeführt, für die es derzeit einen Rabatt gibt oder gleich ganze Aktionen, wie etwa der Remaster und Retro Sale und die Rabatte für Mitglieder von PS Plus.

Das Angebot im Playstation Store ist noch dünn

Viele "echte" PS5-Spiele werdet ihr bei den Sales vermutlich noch nicht finden. Die meisten Angebote betreffen Titel für die PS4, die ihr auch auf eurer Next-Gen-Konsole zocken könnt. Aber da einige Cross-Gen-Spiele auf der neuen Maschine deutlich besser laufen, könnte sich ein Kauf trotzdem lohnen.

