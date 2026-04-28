Dieses PS5-Rollenspiel hat uns im Test fast zur Verzweiflung gebracht – jetzt ist es richtig günstig!

Düster und zum Verzweifeln hart: Dieses Soulslike-RPG hat bei uns zum Release noch gemischte Gefühle ausgelöst, sich aber inzwischen stark verbessert!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der Soulslike-Highlights des letzten Jahres günstig schnappen. Das düstere und in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Action-Rollenspiel bekommt ihr dort jetzt in einer besonderen Edition günstiger, die euch neben dem Hauptspiel auch die erste große Erweiterung sowie weitere Extras mitliefert und derzeit dennoch günstiger ist als die Standard-Version. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade noch eine Menge weiterer PS5-Rollenspiele günstiger. Hier nur ein paar Beispiele:

Knallhart, aber nicht mehr unfair: Das ist der günstige Soulslike-Hit für PS5!

1:53 Elden Ring Nightreign-DLC The Forsaken Hollows mit neuen Bossen und neuen Klassen enthüllt

Bei dem günstigen Action-Rollenspiel handelt es sich um Elden Ring Nightreign, das im letzten Jahr erschienene Spin-off des Soulslike-Meisterwerks Elden Ring, welches mit 96 Punkten laut Metacritic das beste PS5-Spiel aller Zeiten ist. Nightreign geht allerdings einen anderen Weg als das Original: Zwar werden das Kampfsystem, der finstere Look der Welt und auch viele der Gegner übernommen, um ein klassisches Open-World-RPG handelt es sich hierbei jedoch nicht.

Stattdessen mischt From Software das bekannte Konzept mit Roguelike- und Survival-Elementen: Allein oder im Koop für bis zu drei Personen müsst ihr drei Tage in der gefährlichen Welt überleben und euch am Ende jedes Tages einem besonders harten Bosskampf stellen. Ähnlich wie in einem Battle-Royal-Spiel wird die Spielwelt mit der Zeit immer kleiner, sodass ihr in Bewegung bleiben müsst.

9:33 Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!

Autoplay

Die Tage müsst ihr ohnehin nutzen, um euren Charakter zu verbessern und neue Ausrüstung zu erbeuten, denn sonst habt ihr gegen die Bosse kaum eine Chance. Elden Ring Nightreign ist nämlich knallhart. So hart sogar, dass wir es zum Release zumindest im Singleplayer schlicht unfair fanden und am Balancing fast verzweifelt sind. Das und vieles mehr, was zum Start noch etwas unausgegoren wirkte, hat sich inzwischen jedoch durch Updates verbessert, sodass ihr nun zum kleineren Preis ein viel besseres Spiel bekommt.

Außerdem ist inzwischen das Add-on The Forsaken Hollows erschienen, welches in der Seekers Edition, die ihr aktuell im Angebot bekommt, schon enthalten ist. Diese bringt nicht nur zwei neue Charakterklassen und zwei neue Bosse sowie zusätzliche Gegnertypen ins Spiel, sondern bietet euch ein neues Event, das euch in Höhlen voller leuchtender Kristalle schickt. Außerdem bekommt ihr mit der Seekers Edition noch das schicke Steelbook und das digitale Artbook obendrauf.