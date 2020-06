PS5: Spider-Man 2 und Miles Morales werden gleichzeitig entwickelt

Sony hat mit der Ankündigung, dass Marvel's Spider-Man: Miles Morales ein PS5-Launchtitel wird, für Verwirrung bei den Fans gesorgt. Mittlerweile ist klar, dass es sich nicht um einen direkten Nachfolger sondern ein Standalone handelt. Der Creative Director gibt aber bekannt, dass an weiteren Spielen bereits gearbeitet wird.

Mehrere Spiele bei Insomniac gleichzeitig in Entwicklung

Die Informationen kommen von Brian Horton, der im PlayStation Blog mehr Details zu Miles Morales mitgeteilt hat. Demnach sei er erst zum Ende der Entwicklung des vorigen Spiels zum Team dazu gestoßen und ist jetzt der Creative Director des Standalones. Dabei bestätigt er auch, dass der Director des ersten Spiels bereit an weiteren Spielen arbeitet:

"Es war großartig mit Bryan Intihar zusammen zu arbeiten, der als Regisseur am ersten Spiel gearbeitet hat, während er sich neue, großartige Sachen für das Marvel's Spider-Man-Universum ausdenkt."

Spider-Man 2 in Entwicklung: Demnach ist neben Miles Morales auch Spider-Man 2 bereits in Entwicklung und wird nicht durch das Standalone ausgebremst. Jedoch wird es sehr wahrscheinlich noch bis 2022 dauern, bis dann wirklich wieder Peter Parker durch New York schwingen wird. Davor arbeitet ein Großteil von Insomniac Games nämlich auch noch an Ratchet & Clank: Rift Apart, das voraussichtlich 2021 erscheint.

Peter Parker ist gesund und wohlauf: Die größte Befürchtung, die Fans hatten ist – und hier eine Spoiler-Warnung für alle – dass er sterben wird. Im ersten Trailer hören wir ihn, wie er erschöpft das Zepter an Miles überreicht. Horton bestätigt aber, dass es Peter gut geht und es neue Abenteuer mit ihm geben wird. Nur für das Standalone wird er zurücktreten und Miles die Bühne überlassen.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales wird als Launchspiel diesen Winter 2020 für PlayStation 5 erscheinen. Hier sind alle bestätigten Launch-Spiele für PS5 in der Übersicht.

Freut ihr euch auf das Standalone mit Miles Morales oder hättet ihr lieber sofort einen neuen Hauptableger mit Peter Parker?