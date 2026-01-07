Auf dieses Spiel haben wir 13 Jahre gewartet: Neues Action-Spektakel für PS5 jetzt schon günstig im Angebot abstauben!

  • Anzeige

07.01.2026 | 10:47 Uhr


Coolere Kämpfe als in diesem PS5-Actionspiel haben wir 2025 nirgendwo gesehen.

Bei Amazon könnt ihr gerade eines der großen PS5-Actionspiele des letzten Herbstes im Top-Angebot abstauben. Das aufwendig inszenierte (und ziemlich brutale) Spektakel, das erst vor zweieinhalb Monaten erschienen ist, bekommt ihr jetzt schon 36 Prozent günstiger. Bislang war es laut Vergleichsplattformen noch nirgendwo zu einem besseren Preis zu bekommen. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Deals, alternativ findet ihr ihn allerdings auch bei MediaMarkt. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere große PS5-Spiele aus 2025 im Angebot. Hier ein paar Beispiele:

Die besten Kämpfe seit Jahren: Das ist das Action-Spektakel für PS5

Das Kampfsystem von Ninja Gaiden 4 gehört zum Besten, was wir seit Jahren erlebt haben, und das nicht nur wegen der spektakulären Inszenierung.

Es geht hier um das im Oktober 2025 erschienene Ninja Gaiden 4, den ersten vollwertigen neuen Teil der Reihe seit 2012. Ihr erlebt hier erneut ein düsteres Ninja-Abenteuer, das in der nahen Zukunft angesiedelt ist, aber auch zahlreiche Fantasy-Elemente aufweist: Über Tokio hängt der sogenannte Dunkeldrache und sorgt dadurch nicht nur für ständigen Regen, sondern zieht auch Monster und Dämonen an. Wir müssen die Bedrohung erledigen.

Die Story geht in Ordnung, ist aber kein Highlight, ganz im Gegensatz zum Gameplay. Hier merkt man, dass diesmal neben Team Ninja (Dead or Alive, Nioh) auch Platinum Games (Bayonetta, NieR: Automata) mitgewirkt hat: Das Kampfsystem bietet spektakuläre Nahkämpfe mit verschiedenen Waffen, die wir in eine besonders mächtige Form verwandeln und so Spezialattacken auslösen können, sobald genügend normale Attacken erfolgreich waren.

Video starten 13:17 Ninja Gaiden 4 - Video zum frenetischen Action-Spektakel

Obendrauf gibt es auch noch massenhaft Skills und Moves, die wir wie in einem Fighting Game mit den richtigen Tastenkombinationen auslösen können. Euch wird hier also eine Menge Tiefgang geboten, durch den ihr euren Spielstil über Stunden immer weiter perfektionieren könnt. Dass das Kampfsystem das beste ist, das wir seit Jahren gesehen haben, liegt aber auch an der hervorragenden Inszenierung, die Ninja Gaiden 4 wie einen packenden (und recht blutigen) Martial-Arts-Film aussehen lässt.

Ninja Gaiden 4 im Test: Das beste Kampfsystem seit Jahren und doch reicht es nicht ganz zum Action-Hit
von Jonas Herrmann
Ninja Gaiden 4 im Test: Das beste Kampfsystem seit Jahren und doch reicht es nicht ganz zum Action-Hit

Spielerische Überforderung braucht ihr übrigens trotz aller Komplexität nicht zu befürchten, da ihr den Schwierigkeitsgrad ganz nach Wunsch anpassen könnt. Dass es trotzdem nicht ganz zum Meisterwerk gereicht hat, liegt daran, dass es der Welt und den Gegnern trotz einiger schicker Umgebung etwas an Abwechslung und Glanz fehlt. So ist Ninja Gaiden 4 genau das richtige Spiel für Action-Fans geworden, die sich ganz aufs Gameplay konzentrieren wollen und denen der Rest nicht so wichtig ist.

