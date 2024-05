PS5-Spiel aus 2024 im Sale: Dieses Amazon-Angebot sollten Horrorfans nicht verpassen!

Durch die tolle Inszenierung ist dieses neue PS5-Horrorspiel ein echtes Atmosphäre-Highlight.

Durch die Days of Play gibt es bei Amazon gerade eine Menge PS5-Spiele im Sonderangebot, darunter auch das erst im März 2024 erschienene Horrorspiel Alone in the Dark. Die Neuauflage des Klassikers, der das Genre des Survival-Horrors begründet und damit Resident Evil den Weg geebnet hat, bekommt ihr für PS5 jetzt bereits zum halben Preis und somit für nur 29,99€:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Obwohl die Days of Play offiziell noch bis zu 12. Juni laufen, kann sich der Preis jederzeit wieder ändern.

Alone in the Dark 2024: Wie gut ist die Neuauflage des Horror-Klassikers?

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Das neue Alone in the Dark macht vieles sehr gut, hat aber auch ein paar Macken, weshalb es in unserem GamePro-Test 75 Punkte bekommen hat. Hervorragend gelungen sind das düstere Artdesign und die Inszenierung der Schauplätze, die im Süden der USA in den 1920er angesiedelt sind. Bei deren Erkundung entsteht eine packende Gruselatmosphäre, die sich vor Resident Evil nicht zu verstecken braucht.

Die in aufwendigen Zwischensequenzen erzählte Geschichte weiß ebenfalls zu fesseln, was nicht zuletzt an den spannenden und vielschichtigen Charakteren liegt, zu denen auch die beiden Hauptfiguren gehören. Durch Zeitungsausschnitte, Akten und Briefe erfahren wir mehr über die Hintergründe und gewinnen wichtige Informationen für die zahlreichen Umgebungsrätsel, durch die wir uns wie echte Detektive fühlen können.

Vor allem die detaillierten Schauplätze sorgen in Alone in the Dark für dichte Atmosphäre.

Deutlich schwächer schneidet Alone in the Dark ab, wenn es um die Action geht. Das Gunplay ist etwas schwammig und das Treffer-Feedback nicht sehr befriedigend. Auch die Nahkampfwaffen wie Spitzhacken und Schaufeln spielen sich leider nicht besser. Hinzu kommt, dass die Gegnervielfalt recht beschränkt ist. Das alles sorgt dafür, dass sie Action-Abschnitte dem Rest des Spiels eher im Weg stehe statt es zu bereichern.

Ob euch Alone in the Dark gefallen wird, hängt deshalb vor allem von euren Erwartungen ab: Wenn ihr ein gruseliges, atmosphärisches Detektiv-Abenteuer wollt, werdet ihr hier bestens bedient. Wer nach Survival-Horror mit knallharter Action sucht, ist bei den 2023 erschienenen PS5-Remakes von Dead Space und Resident Evil 4 besser aufgehoben.

