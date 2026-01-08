Survival-Horror alter Schule: Dieses PS5-Spiel hat in unserem Test 88 Punkte abgestaubt – jetzt bekommt ihr es im Top-Angebot!

Nicht nur leere Worte: Das Abtrennen von Gliedmaßen gehört zum Spielprinzip dieses PS5-Horrorspiels.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade das PS5-Remake eines großen Survival-Horror-Hits, dem wir im Test stolze 88 Punkte gegeben haben, günstig im Sonderangebot schnappen. Das AAA-Spiel, das im PlayStation Store noch immer 79,99€ kostet, bekommt ihr dort jetzt schon für 19,99€. Laut Vergleichsplattformen ist es derzeit nirgendwo günstiger zu finden. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Das Angebot gilt laut Amazon noch bis zum 11. Januar, also bis Sonntag. Genauso lange laufen auch noch einige weitere PS5-Angebote bei dem Händler, darunter ein paar große Spiele aus dem letzten Jahr:

Packende Atmosphäre & harte Action: Das ist der Survival-Horror-Hit für PS5

Die neuen Lichteffekte machen die Atmosphäre des Dead Space Remakes noch packender.

Es geht hier um das PS5-Remake des Survival-Horror-Klassikers Dead Space, das neue, deutlich hübschere Grafik und noch ein paar weitere Änderungen bietet. So ist der Protagonist jetzt nicht mehr stumm, sondern bekommt neue, gut vertonte Dialoge, die mehr aus der Story des Spiels herausholen. Ansonsten bleibt die Neuauflage dem Original weitgehend treu, was auch gut so ist, denn auch nach heutigen Maßstäben ist Dead Space noch ein Meisterwerk des Genres.

Als Techniker werdet ihr zu einem Bergbau-Raumschiff geschickt, zu dem der Kontakt abgebrochen ist. Dort angekommen, müsst ihr schnell feststellen, dass die Crew zwar noch immer da ist, aber nicht in der erhofften Form. Die packende Atmosphäre des Schauplatzes kommt im Remake durch die neue Technik mit eindrucksvollen, meisterhaft eingesetzten Licht- und Schatteneffekten sogar noch besser zur Geltung.

15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Autoplay

Das Sounddesign mit unheimlichen Geräuschen, die uns hinter jeder Ecke neue Schrecken vermuten lassen, war ohnehin schon immer hervorragend. Aber auch am Gameplay musste die Neuauflage gar nicht viel ändern, denn durch das diverse Waffenarsenal bietet Dead Space eine gerade für ein Horrorspiel erstaunliche Vielfalt an möglichen Spielstilen und Taktiken, um mit den unterschiedlichen Gegnertypen fertig zu werden.

Besondere Freude macht dabei der Plasma Cutter, durch den ihr auf mittlere Distanz die Gliedmaßen schwächerer Gegner problemlos abtrennen könnt. Das sorgt nicht nur für befriedigendes Treffer-Feedback, sondern ist auch spielerisch sinnvoll, weil ihr die Gegner so verlangsamen oder ihnen Angriffsmöglichkeiten nehmen könnt. Das Beispiel zeigt aber auch: Dead Space ist ein harter Horror-Shooter, der sich klar an erwachsene Genre-Fans richtet.