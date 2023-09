Diese PS5 im The Last of Us 2-Design ist einfach wunderschön und ich muss sie haben

Diese PS5 im TloU 2-Design stammt von einem Fan, leider.

Mittlerweile gibt es zwar PS5-Seitenplatten und DualSense-Controller in unterschiedlichen Farben, in Sachen Special-Editions hält sich Sony bei der PlayStation 5 aktuell allerdings noch zurück. Mit Ausnahme von der Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition gibt es aktuell keine Sondereditionen der Konsole.



Umso mehr erfreuen wir uns an Fan-Designs, die uns zeigen, wie cool PlayStation 5-Special-Editions sein können, die sich ein bestimmtes Spiel zum Vorbild nehmen. Schaut euch mal die Custom-PS5 im The Last of Us Part 2-Look auf dem unteren Bild an:

via @mrpyo1

Wer die PS5 erstellt hat, ist unklar. Sie wurde vor Kurzem auf dem X- (Twitter)-Account @mrpyo1 gepostet und hat mittlerweile über 1.300 Likes geerntet.

Um eine aufwendig gestaltete Custom-PS5 handelt es sich hierbei natürlich nicht. Der Ersteller/die Erstellerin hat lediglich einen Sticker von Ellies Tattoo auf die schwarzen Seitenplatten sowie aufs Touchpad des schwarzen DualSense geklebt. Nichtsdestotrotz sieht die TloU 2-Konsole schick aus, gerade weil sie so minimalistisch designt ist.

Zudem finden wir, dass das elegante tiefe Schwarz der Seitenplatten fantastisch zum Tattoo-Design passt. Die PS5 wirkt in unseren Augen damit noch ein wenig edler als die offizielle TloU 2-PS4, deren Gehäuse hingegen in dunkelgrau/anthrazit gehalten ist.

Zum Vergleich: Auf dem unteren Bild seht ihr die offizielle PS4 Special-Edition zu The Last of Us Part 2, die Sony im Jahr 2020 auf den Markt brachte und von der die obere Fanmade-PS5 offensichtlich inspiriert worden ist:

PS5-Seitenplatten und DualSense-Controller in neuen Farben angekündigt

Im Rahmen der State of Play im September 2023 hat Sony übrigens drei neue Farben für die PlayStation 5-Seitenplatten sowie für den DualSense angekündigt, die ab dem 4. Oktober vorbestellt werden können. Dabei handelt es sich um die Farben Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver. Im oben verlinkten Artikel könnt ihr euch ein genaueres Bild davon verschaffen.

Welche PS5-Special-Editions hättet ihr gerne?