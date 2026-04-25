Red Dead Redemption 2: Der Arthur-Schauspieler war so lange mit der Rolle beschäftigt, dass seine Freunde dachten, er lügt und sei eigentlich arbeitslos

Roger Clark, Schauspieler und Voice Actor hinter Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2, teilt eine witzige Anekdote aus fünf Jahren Arbeit am Spiel.

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Samara Summer
25.04.2026 | 19:00 Uhr

Roger Clarks Freundeskreis dachte, er schwindelt, was seine Rolle angeht. Roger Clarks Freundeskreis dachte, er schwindelt, was seine Rolle angeht.

Roger Clark – der Schauspieler und die markante Nuschelstimme hinter Arthur Morgan – ist bekannt dafür, uns mit spannenden und witzigen Storys über seine Arbeit am Western-Epos zu unterhalten. So auch in diesem Fall. Der Voice Actor hat in einem Talk verraten, dass er so lange an Red Dead Redemption 2 gearbeitet hat, dass seine Freund*innen langsam misstrauisch wurden.

Clark arbeitete so lange an "geheimem Spiel", dass alle dachten, er flunkert

Video starten 7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

"Ich habe da diesen Job und arbeite an einem geheimen Spiel" – das, zumindest sinngemäß, erzählte Roger Clark in seinem Freundeskreis, als er seine Rolle als Outlaw Arthur Morgan antrat.

Anfangs fanden das laut eigener Aussage alle erst mal cool, aber als sich die Geschichte immer länger zog und ganze Jahre verstrichen, wurden die Menschen um den Schauspieler herum langsam misstrauisch.

Insgesamt war er fünf Jahre mit seiner Performance als Arthur Morgan beschäftigt und da fingen Freund*innen wohl an, sich zu fragen, ob es sich nicht um eine Schwindelei handelt.

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Solche Aussagen hatte der Schauspieler dann zu hören bekommen, wie er in einem kurzen Clip berichtet; was direkt für einige Lacher sorgt. Natürlich ist arbeitslos sein nichts, für das er sich in irgendeiner Form schämen müsste. Aber es ist doch rückblickend ziemlich lustig, dass die Arbeit an einem Blockbuster dieses Ausmaßes für Clarks Umfeld wie eine Flunkerei wirkte.

Da der Schauspieler das Spiel eventuell auch streamen möchte, könnten uns bald übrigens noch viele weitere interessante Einblicke erwarten.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Red Dead Redemption 2 ist im Herbst 2018 erschienen und langsam dürfte gerne ein Nachfolger angekündigt werden – was aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung von GTA 6 im November dieses Jahres aber gewiss noch eine Weile dauern wird.

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Trotzdem sorgt das Western-Abenteuer mit seiner dynamischen und glaubwürdigen Open World immer noch für neue Geschichten, ob Entdeckungen findiger Fans oder neue Behind the Scenes-Storys. Weitere News findet ihr unter anderem oben verlinkt.

Musstet ihr bei einem eurer Jobs ebenfalls schon mal flunkern und falls ja, sind wir natürlich sehr gespannt, warum.

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Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

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