Im PlayStation Store läuft gerade ein Sale, in dem es über 60 PS4-Spiele für jeweils unter 15 Euro gibt. Darunter befinden sich viele kleinere und weniger bekannte Titel, aber auch ein paar große AAA-Hits. Die Angebote laufen noch bis zum 10. Juli. Wir haben euch einige Highlights herausgesucht.

Rise of the Tomb Raider (20 Year Celebration Edition)

Das richtige Spiel für: Fans des Reboots und alter Tomb-Raider-Teile gleichermaßen.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine packende, schlüssige Story gehofft haben.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider gibt's im Sale schon für 11,99 statt 59,99€, und zwar in der 20-Year-Celebration-Edition. Diese enthält sämtliche DLCs sowie VR-Unterstützung.

Bewährte Mischung: Spielerisch bleibt Rise of the Tomb Raider im Wesentlichen dem Vorgänger treu: Wir schleichen, klettern, rätseln und schießen uns mal durch düstere Gänge, mal durch weite, offene Gebiete. Dabei stöbern wir Relikte vergangener Zivilisationen auf und sammeln Material, mit dem wir unsere Waffen und Ausrüstungsgegenstände aufwerten.

Mehr Tomb in Tomb Raider: Allerdings werden die einzelnen Spielelemente neu gewichtet. Das Erkunden der Gräber nimmt wieder mehr Raum ein und auch das Klettern wird wichtiger, wodurch Tomb Raider wieder näher an alte Serienteile heranrückt. Wer vor allem auf Schießereien steht, braucht aber keine Angst zu haben, denn davon gibt es weiterhin genug.

Jäger der verlorenen Story: Nicht ganz so gut gelungen ist die Story. Diese hat zwar durchaus ihre spannenden Höhepunkte, bedient sich aber auch einiger Klischees. Zudem scheint das Spiel bei allen Anspielungen auf den Vorgänger und Ausblicken auf den Nachfolger manchmal nicht recht zu wissen, welchem Handlungsstrang es gerade folgen soll. Das kann den Spaß an diesem Action-Adventure der Extraklasse aber nicht verderben.

Yakuza Kiwami

Das richtige Spiel für: Alle, die Gangster-Epen und Brawler mögen.

Nicht so gut für: Alle, die eine riesige Open World im GTA-Stil erwarten oder nicht gut Englisch verstehen.

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Mit Yakuza Kiwami gibt es einen Klassiker günstiger, der in der westlichen Welt lange Zeit ignoriert wurde. Die Neuauflage des ersten Teils der Yakuza-Reihe ist von 19,99€ auf 8,99€ reduziert.

Kein GTA: Die Yakuza-Serie wir gern als japanisches GTA bezeichnet, doch der Vergleich passt nur teilweise. Klar, auch die Yakuza-Spiele sind Gangster-Epen mit Open World. Die Spielwelten sind jedoch deutlich kleiner, dafür aber vollgestopft mit witzigen Details und popkulturellen Anspielungen. Spielerisch geht es hier vor allem um den Nahkampf, geschossen wird vergleichsweise selten.

Viele Verbesserungen: Im Vergleich zum Original für die PS2 hat sich die PS4-Version in vielerlei Hinsicht verbessert. So wurden zum Teil Dialoge und Story-Elemente ausgebaut, damit Spieler die komplexe Handlung besser verstehen. Am meisten fällt aber natürlich die völlig neue und sehr hübsche Grafik ins Auge. Schade nur, dass sich die Animationen noch auf PS2-Niveau befinden.

Hindernisse: Auch das Kampfsystem wurde erneuert und stammt größtenteils aus Yakuza 0. Das funktioniert in der Regel sehr gut, an manchen Stellen sind die alten Levels jedoch zu eng für die neuen Kampfstile. Ein weiteres Hindernis ist die Sprache: Yakuza Kiwami gibt es nur mit japanischem Voice Acting und englischen Untertiteln. Wer keine der beiden Sprachen beherrscht, wird von der Story wenig mitbekommen.

Divinity:Original Sin Enhanced Edition

Das richtige Spiel für: Alle, die nach einem RPG mit reicher Spielwelt und taktischem Anspruch suchen.

Nicht so gut für: Alle, die Wert auf beeindruckende Präsentation legen und sich nicht mit komplizierten Menüs herumschlagen wollen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Das rundenbasierte Rollenspiel Divinity: Original Sin gibt es in der Enhanced Edition für 9,99€ statt 39,99€. Es ist allein oder im Koop spielbar, wahlweise online oder im Splitscreen.

Harte Kämpfe: Wer rundenbasierte Kämpfe für langweilig hält, könnte durch Original Sin eines Besseren belehrt werden. Die zahlreichen Zauber und Fähigkeiten können wir kreativ kombinieren, die Position lässt sich für Flankenangriffe und heimtückische Attacken von hinten nutzen. Die Gegner sind hart, deswegen sollte man jeden Vorteil wahrnehmen, der sich bietet.

Verwaltungsaufwand: Während die Steuerung im Gefecht leicht von der Hand geht, muss man sich beispielsweise bei der Inventar- und Charakterverwaltung leider durch verschachtelte Menüs quälen. Das verlangt eine Menge Geduld, dafür bekommt man aber auch ein komplexes und tiefgängiges Rollenspiel.

Ein Fest für Entdecker: Das Highlight von Divinity: Original Sin ist die vielfältige und reichhaltige Spielwelt. Überall gibt es etwas zu entdecken, beispielsweise geheime Dungeons, versteckte Schätze und kleine, aber fesselnde Nebengeschichten. Das tröstet auch darüber hinweg, dass die Haupthandlung zu Beginn etwas schwer in die Gänge kommt.

Surviving Mars

Das richtige Spiel für: Aufbaufans, die schon immer einen fremden Planeten besiedeln wollten.

Nicht so gut für: Alle, die einen harten Überlebenskampf erwarten.

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Surviving Mars ist um 53% reduziert. Das im letzten Jahr erschienene Aufbauspiel, in dem wir eine Kolonie auf dem Mars gründen, kostet damit nur noch 13,99€ statt 29,99€.

Seichter Einstieg: Zu Beginn bauen wir noch recht ungestört unsere Kolonie mit den Ressourcen, die uns bereitgestellt werden. Das trifft sich gut, denn da es kein richtiges Tutorial, sondern nur ein paar Hinweise gibt, haben wir so Gelegenheit, uns die Grundlagen selbst zu erschließen. Vom gemütlichen Beginn sollte man sich aber nicht täuschen lassen, denn Surviving Mars wird schnell fordernder.

Steiler Anstieg: Sobald wir die Strom-, Wasser- und Sauerstoffenversorgung sichergestellt haben und die ersten Kolonisten gelandet sind, entdecken wir nämlich, dass diese eine ganze Reihe weiterer Bedürfnisse haben, die nicht leicht zu befriedigen sind. Selbst um ihr Heimweh müssen wir uns kümmern. Außerdem will jedes Gebäude, das wir bauen, auch gewartet werden, und noch dazu bekommen wir es mit Naturkatastrophen zu tun.

Kein Überlebenskampf: All diese Herausforderungen machen Surviving Mars zu einem fesselnden Aufbautitel. Ein echtes Survivalspiel, in dem man permanent ums Überleben kämpft, wird es aber nie. Wer dies aufgrund des Titels erwartet, dürfte enttäuscht sein. Wer allerdings ein motivierendes Aufbauspiel sucht, das sich gut mit dem Controller steuert, ist hier richtig.

