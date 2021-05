Psychonauts 2: Wie Videospiele Menschen mit Angstzuständen helfen können

Dass Videospiele die geistige Gesundheit fördern können, ist inzwischen bekannt. So können Spiele wie Pokémon Go während der anhaltenden Corona-Pandemie nicht nur vielen Menschen helfen, sich zu entspannen und die Situation zu bewältigen, sie können auch zur Therapie von etwa ADHS eingesetzt werden.

Tim Schafer, Gründer des Studios Double Fine Productions, sprach im Interview mit GamePro.de über sein aktuelles Spiel Psychonauts 2 und wie dieses und andere Spiele Menschen mit Angstzuständen helfen können:

"Bestimmte seelische Zustände können dafür sorgen, dass du einfach das Haus nicht mehr verlassen willst, weil alles überfordernd ist und negative Dinge auslöst. Mit Spielen kannst du dich an emotionale, soziale oder beängstigende Situationen herantasten. Sie lassen es dich in einer Situation testen, in der du die ultimative Kontrolle hat. Du kannst jederzeit die Xbox ausschalten, wenn du willst. Und wenn das Spiel eine positive Visualisierung enthält, erlaubt es dir diesen Datenpunkt zu haben: 'Oh, ich habe erfolgreich diese Panikattacke bekämpft.' [...] Du kannst daran wachsen. Das kann ein Videospiel dir geben."