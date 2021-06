Rainbow Six Extraction: Ubisoft enthüllt Koop-Shooter mit erstem Gameplay

Ubisoft hat auf der Ubisoft Forward erstmals das Gameplay zum Koop-Shooter Rainbow Six Extraction erklärt - und gezeigt. Das war allerdings keine Überraschung mehr, weil Ubisoft es schon vor einigen Tagen angekündigt hatte - im Rahmen der Bekanntgabe des finalen Namens des Spiels.

In Rainbow Six Extraction tretet ihr als Spezialeinheit aus Operatoren nicht gegen Terroristen, sondern gegen Aliens an, die die Erde bedrohen. In vergleichsweise kurzen Einsätzen erledigt ihr unterschiedliche Missionsziele und sammelt dadurch Erfahrungspunkte, mit denen ihr dann wiederum neue Gadgets, Aufsätze etc. freischalten könnt.

Hier ist der Gameplay-Trailer zum Spiel

Link zum YouTube-Inhalt

Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC.