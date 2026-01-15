RAM-Riegel sind mittlerweile so wertvoll, dass Diebe sie aus PCs klauen und den Rest ganz einfach zurücklassen

Arbeitsspeicher wird teurer und teurer. Und daher auch immer interessanter für Diebe.

Chris Werian
15.01.2026 | 15:30 Uhr

So viel RAM ist mittlerweile hunderte Euro wert, je nach Modell sogar tausende. So viel RAM ist mittlerweile hunderte Euro wert, je nach Modell sogar tausende.

Seit Ende letzten Jahres wird Arbeitsspeicher teurer und teurer. Schuld daran sind KI-Unternehmen, die einen riesigen Bedarf an RAM-Modulen für 2026 und darüber hinaus angekündigt haben. Insbesondere PC-Bauende bekommen die daraus resultierenden Preissteigerungen zu spüren.

Jetzt wird im Zuge dessen sogar von einer "neuen Art von Dieben" geschrieben. Sie interessieren sich nicht mehr für die PCs an sich, sondern nur noch für die verbauten RAM-Riegel. Den "wertlosen Rest" lassen sie einfach links liegen.

Es wird nur noch der RAM aus PCs geklaut

In einem koreanischen Forum für Tech-Enthusiasten wird von einem ungewöhnlichen Diebstahl berichtet (via wccftech): Es wurde offenbar in das Design-Büro einer Fabrik eingebrochen, jedoch wurde auf den ersten Blick nichts aus Schubladen oder Schränken entwendet. Und auch die PCs standen noch an Ort und Stelle.

Auffällig war aber, dass die gläsernen Seitenfenster der Computer eingeschlagen wurden. Auf diese Weise soll der darin verbaute RAM gestohlen worden sein.

Der User schreibt, dass es sich um vier DDR5-5600-Riegel mit jeweils 32 Gigabyte von Crucial handelte. Sie wandern derzeit für etwa 350 Euro pro Riegel über die Ladentheke, die Ganoven haben also Hardware im Gesamtwert von 1400 Euro ergattert.

Video starten 41:38 2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds

Der Sicherheitsdienst des Unternehmens hat sofort die Polizei eingeschaltet und die geht wohl davon aus, dass die PCs als Ganzes einfach stehengelassen wurden, da sie schwerer zu transportieren seien. Der RAM war da eine ganze Spur kompakter und auch schon wertvoll genug.

Immerhin: Der Besitzer der Fabrik hat eine Versicherungspolice abgeschlossen, die dafür sorgt, dass der entstandene Schaden wieder ausgeglichen wird. Allerdings gibt es wohl Schwierigkeiten, die Zahlung zeitnah abzuschließen, da die RAM-Preise so dermaßen in die Höhe geschossen sind.

Außergewöhnliche Maßnahme soll künftig vor Diebstahl schützen

Der Ersteller des Postings ist nach eigenen Angaben ein Bekannter des Firmenführers und war für den Zusammenbau der PCs zuständig. Er hat versprochen, die Rechner zu reparieren, sobald der RAM (und wohl auch neue Gehäuse) eingetroffen sind.

Allerdings wird es zusätzlichen Schutz geben: Die wahrscheinlich Glas-losen PCs sollen dann mit Nieten verschlossen werden.

Eine ziemlich extreme Maßnahme, aber sie ist eben auch der heutigen Zeit geschuldet, in der Hardware immer teurer und damit auch attraktiver für Diebstähle wird.

Was ist der kurioseste Fall, von dem ihr bisher im Zuge der RAM-Krise gehört habt?

