2026: Das Schicksalsjahr für Gaming-Handhelds

In unserem Video von Find Your Next Tech zur CES 2026 sprechen wir über die paradoxe Lage am Handheld-Markt: 2026 könnte das wichtigste Jahr seit dem Steam Deck werden - aber nicht aus den Gründen, die viele erwarten. Während wir in diesem Jahr die wohl schnellsten Handhelds aller Zeiten erleben, werden die Hersteller durch eine globale RAM-Krise massiv ausgebremst.

Wir beleuchten, warum die explodierenden Speicherpreise ausgerechnet Handhelds mit ihrem „Shared Memory“-Konzept so hart treffen und ob uns hier eine dauerhafte Preisverschiebung wie bei den Grafikkarten droht. Neben dem Technik-Check der MSI Claw 8 AI+ und dem Rückblick auf die Innovationen von 2025 schauen wir in die Zukunft: Macht der Steam Frame den Weg frei für günstige ARM-Handhelds? Und können Streaming-Konzepte die RAM-Krise umgehen? Erfahrt im Video, warum 2026 ein technisches Power-Jahr ist, das uns als Spieler dennoch vor schwierige Kaufentscheidungen stellt.