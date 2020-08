Ratchet & Clank: Die Dimensionswechsel bieten mehr Gameplay als gedacht

Ratchet & Clank: Rift Apart hat jetzt schon öfters gezeigt, dass die SSD der PS5 genutzt wird, um ganz schnell verschiedene Dimensionen zu laden. Bisher sahen diese großen Sequenzen in denen schnell gewechselt wird aber eher nach einer Cutscene als wirkliches Gameplay aus. Doch tatsächlich werden diese Szenen auch Gameplay bieten.

Dimensions-Wechsel mit Gameplay-Elementen

Im Interview mit GamePro-Kollegin Ann-Kathrin Kuhls hat Creative Director Marcus Smith über die Sequenzen gesprochen, die bisher aussahen, wie eine Cutscene.

"Die Sequenz mit den unterschiedlichen Orten nacheinander passiert nicht nur in Echtzeit, sondern ist Gameplay. Ihr werdet darin spielen können und die Designer werden das nutzen, um neuartige Elemente ins Spiel einzubauen."

Wie genau sich das auf das Spiel auswirkt und es sich auch letztlich spielt ist ungewiss.

Unterschiedliche Portale: Wie bereits im Gameplay-Trailer zu sehen, wird es zwei Arten von Portalen geben. Die ersten sind kleine Risse in der Welt, die Ratchet nutzen kann, um sie an sich heranzuziehen und in der gleichen Dimension schneller voranzuschreiten oder Abgründe zu überwinden. Manchmal werden sie auch nur dazu genutzt, um schneller von einem Ort zum anderen zu wechseln.

Dann gibt es noch die sogenannten "Shift-Sequenzen". In diesen wechseln wir schnell zwischen den Dimensionen und sind so mehr dazu gezwungen zu reagieren, als kontrolliert die Portale zu nutzen. In der gezeigten Szene wechselt das Spiel schnell zwischen einem Grind zu einem Flug auf einem Drachen und letztlich einen Schusswechsel zwischen Ratchet und Roboter-Piraten.

Neuer Trailer zu Ratchet & Clank für PS5: Falls ihr das Gameplay während der Opening Night Live verpasst habt, könnt ihr es hier nachschauen und euch selbst von den Verfolgungsjagden überzeugen lassen:

Was erwartet ihr euch von den "Shift-Sequenzen" und dem dazugehörigem Gameplay? Kann das wirklich mehr werden, als einfach nur eine gescriptete Verfolgungsjagd?