Im Konsolenbereich ist es Standard, dass Entwickler allein auf 30 FPS setzen – dazu gehörte auch Insomniac Games. Nach Ratchet & Clank: A Crack in Time hat das Studio kein Spiel mehr mit einem 60 Frames-Ziel entwickelt. Jedoch ändert sich das jetzt auf der PS5, zumindest mit einem optionalen Modus.

Im Rahmen der Opening Night Live hat Insomniac neues Gameplay zu Ratchet & Clank: Rift Apart gezeigt. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr es hier nachschauen und sehen, wie das Spiel die eingebaute SSD der PS5 ausnutzt:

Visuell beeindruckend & trotzdem hohe Framerates?

Direkt im Anschluss an das neue Gameplay konnte unsere ehemalige GamePro- und jetzt YouTube-Kollegin Ann-Kathrin mit Creative Director Marcus Smith und Game Director Mike Daly sprechen. Dabei hatte Daly folgendes zu technischen Spezifikationen zu sagen:

"Eine Sache, die wir mit dem Spiel machen können, ist ein 60 Hertz Performance-Modus. Bevor die Entwickler das hinbekommen haben, dachte ich, dass das niemals möglich sein wird. Nach mehreren Iterationen und immer wieder der gleichen Frage haben sie es hinbekommen. Es war unglaublich als ich es zum ersten Mal in 60 Frames gesehen hab und es immer noch wunderschön aussah."

Ratchet schafft auch 60 Frames: Damit ist es also bestätigt, dass es einen gesonderten Modus geben wird, um optional mit 60 FPS zu spielen. Es wird also sehr wahrscheinlich auch auf der PS5 weiterhin verschiedene Modi geben, die entweder die Framerate oder die Auflösung bevorzugen werden.

Wie genau der Performance-Modus nämlich funktioniert, hat Daly nicht gesagt. Er geht nur auf die Frames ein aber sagt nicht, wie das die Auflösung beeinflusst. Es könnte also gut möglich sein, dass uns entweder eine dynamische Framerate oder eine fest gesetzte Auflösung irgendwo zwischen 4K und 1080p erwartet.

PS5-Spiele in 4K & 60fps: Ihr wollt das Meiste aus eurer Konsole und eurem Fernseher herausholen? Wir zeigen euch in einer Liste alle bestätigten PS5-Spiele, die 4K und 60fps anbieten werden:

Was sagt ihr zu dem neuen Ratchet & Clank, spricht es euch an? Was findet ihr insgesamt wichtiger: Frames oder doch die Auflösung?