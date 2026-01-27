"Darum sind Pferde im Camp nicht erlaubt" - Red Dead Redemption 2-Fan erwischt Gaul bei ziemlich unappetitlicher Aktion

Red Dead Redemption 2 ist bekannt für seinen hohen Detailgrad und seinen Hang zum Realismus. Doch es gibt Momente, in denen man sich wünscht, Rockstar hätte vielleicht einfach mal nicht ganz so genau hingeschaut. Immerhin verstehen wir nun besser, warum Pferde im Camp normalerweise nichts verloren haben.
Ein ganz besonderer Eintopf
Der Moment wurde von Altruistic_Mud_8425 im Subreddit r/RDR2 geteilt – und wir hoffen einfach mal, dass ihr heute schon gegessen habt.
Im Clip ist zu sehen, wie ein Pferd direkt in den Kochtopf des Camps macht. Und da Red Dead Redemption 2 seinem Realismus treu bleibt, verschwindet das Malheur natürlich nicht einfach. Dass der Ersteller des Clips anschließend noch daran riecht und andere Charaktere scheinbar genüsslich weiteressen, macht die Situation nicht gerade appetitlicher.
Link zum Reddit-Inhalt
Der Nutzer bezeichnet den Moment scherzhaft als "Pearsons geheimes Rezept". Da der Koch der Van-der-Linde-Gang ohnehin keinen besonders guten Ruf genießt, entsteht schnell reichlich Meme-Potenzial.
Pearson bekommt sein Fett weg
In den Kommentaren lassen die Spieler*innen ihrem Humor freien Lauf. Mehrfach wird angedeutet, dass Pearsons fragwürdige Kochkünste nun endlich eine Erklärung hätten.
Deswegen wurde Pearson also aus der Navy geworfen. All sein Essen schmeckt einfach scheiße.
Andere kommentieren trocken, das Ganze schmecke bestimmt "etwas nussig".
Pferdebesitzer bleiben gelassen
Weniger überrascht zeigen sich User mit echter Pferdeerfahrung. Für sie wirkt die Szene eher vertraut als schockierend.
So schreibt eine Person:
Als jemand, der in Pferdeställen gearbeitet hat, hat das bei mir eine ganz spezielle Erinnerung ausgelöst – daran, wie Pferde regelmäßig in ihre randvollen Wassereimer gemacht haben …
Er ist damit bei Weitem nicht allein. In den Kommentaren wird deutlich: In Sachen Pferdeverhalten scheint Rockstar ziemlich nah an der Realität geblieben zu sein.
An welchen Stellen hat euch der Realismus von Red Dead Redemption 2 schon einmal zu besonders absurden Momenten geführt?
