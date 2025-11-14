Red Dead Redemption 1 kommt bald für PS5, Xbox Series, Switch 2 und Mobile und das fühlt sich für mich wie ein großer Rockstar-Trollmove an

Tobi liebt das erste Red Dead Redemption. Ob er es aber nochmal auf der PS5 oder Switch 2 spielen will, weiß er nicht – und hätte viel lieber ein anderes Red Dead-Spiel portiert

Tobias Veltin
14.11.2025 | 12:05 Uhr

Red Dead Redemption 1 ist bald auch allen erdenklichen Systemen verfügbar – aber was ist mit Red Dead Redemption 2? Red Dead Redemption 1 ist bald auch allen erdenklichen Systemen verfügbar – aber was ist mit Red Dead Redemption 2?

Rockstar hat angekündigt, dass Red Dead Redemption 1 bald auch für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und Mobile-Geräte erscheinen wird. Am 2. Dezember – also schon in wenigen Wochen – ist es so weit, dann können zudem alle mit einem kostenpflichtigen Netflix-Abo das Spiel als Teil davon herunterladen.

Ich musste über die Ankündigung schmunzeln – aber nicht, weil ich mich so sehr darüber freuen würde. Sondern, weil sich diese Ankündigung für mich wie ein großer Trollmove von Rockstar anfühlt.

Und dieses Gefühl habe ich nicht wegen Red Dead Redemption 1. Versteht mich nicht falsch, ich LIEBE das erste Red Dead Redemption. Es gehört zu den Spielen, die ich wirklich verehre und ich finde es klasse, dass mit den neuen Versionen noch mehr Menschen diesen fantastischen Titel zocken können. Auch wenn ich persönlich ein Spiel wie RDR nicht auf einem Tablet oder Smartphone spielen will.

Video starten 1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Auf PS5 und Xbox Series X/S gibt es unter anderem 60 fps und HDR-Unterstützung, wer zudem eine PS4-, Switch- oder Xbox One-Version sein Eigen nennt, bekommt das neue Update sogar kostenlos – alles fein.

Tobias Veltin
Tobias Veltin

Tobi hat ein Faible für Rockstar-Spiele, in beeindruckt vor allem die Detailverliebtheit und der Perfektionismus des Studios. Die Red Dead Redemption-Spiele stehen in seiner persönlichen Gunst noch über den GTA. Er deshalb, dass es bis zur Ankündigung eines vermeintlichen RDR3 noch sehr viele Jahre hin sein wird – und würde deshalb liebend gerne noch einmal den zweiten Teil in einer optimierten Current Gen-Variante spielen.

Die Community wartet sehnlichst auf eine Current Gen-Version eines anderen Red Dead-Spiels

Nein, dieses Gefühl habe ich vielmehr deswegen, weil da noch ein anderes Red Dead Redemption-Spiel existiert, für das die Fan-Community – und dazu zähle ich mich auch – viel lieber ein Current Gen-Update hätte.

Das grandiose Red Dead Redemption 2 ist jetzt mittlerweile sieben Jahre alt und obwohl es immer noch zu den technisch beeindruckendsten Spielen überhaupt zählt, hätte es einen noch schöneren Port für PlayStation 5 und Xbox Series X/S mehr als verdient.

Mir kann niemand sagen, dass Rockstar nicht ganz genau weiß, dass ganz viele Menschen auf genau dieses Current-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 warten. Und doch haben sie sich entschieden, nach den Ankündigung der PS4-, Switch 1- und PC-Versionen von RDR1 in den letzten zwei Jahren den Titel noch einmal auf weitere Plattformen zu bringen. Warum eigentlich diese Salamitaktik?

Mehr zu RDR
"Nie zu spät": 75-jähriger Western-Fan wird von seinem Sohn ermutigt, Red Dead Redemption zu spielen und liebt es
von Jonas Herrmann
Nach über 14 Jahren erscheint eines der besten Rockstar-Spiele endlich für den PC - und das noch in diesem Monat
von Tobias Veltin

Auch die Community fühlt sich ein wenig verschaukelt und reagiert in den Kommentaren unter dem Ankündigungsvideo mit beißendem Sarkasmus. Und ich kann den zumindest ein Stückweit verstehen. Denn dass wir RDR1 vor RDR2 auf der PS5 und Xbox Series X/S sehen, ist tatsächlich ziemlich wild.

Jetzt würde mich natürlich auch noch eure Meinung dazu interessieren. Was sagt ihr zur Rockstar-Ankündigung? Hättet ihr auch lieber eine Ankündigung zu Red Dead Redemption 2 gehabt?

Zum Thema

vor 19 Minuten

01.05.2025

"Nie zu spät": 75-jähriger Western-Fan wird von seinem Sohn ermutigt, Red Dead Redemption zu spielen und liebt es

08.10.2024

Red Dead Redemption: Erster Trailer zur PC-Version des Western-Klassikers

08.10.2024

Nach über 14 Jahren erscheint eines der besten Rockstar-Spiele endlich für den PC - und das noch in diesem Monat

05.10.2023

Red Dead Redemption auf PS5: Überraschendes Update bringt heimlich 60 FPS-Option und sogar ein Grafik-Upgrade!
