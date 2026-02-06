Red Dead Redemption 2: Next Gen-Update - Alle Infos und Gerüchte im Überblick

Schon seit Jahren wird über eine verbesserte Version des Rockstar-Meisterwerks für die aktuellen Konsolen spekuliert. In diesem Artikel halten wir euch auf dem Laufenden.

Tobias Veltin
06.02.2026 | 12:35 Uhr

Wann schießt Arthur Morgan endlich in einer nativen RDR 2-Version für PS5 und Co. scharf? Wann schießt Arthur Morgan endlich in einer nativen RDR 2-Version für PS5 und Co. scharf?

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018, also zu einer Zeit, in der noch die PlayStation 4 die aktuelle Konsolengeneration bildete. Seit Ende 2020 – also mehr als fünf Jahren – gibt es aber die "Next Gen-Konsolen" PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Und quasi seitdem hoffen Fans auf ein Next-Gen-Update für Red Dead Redemption 2, das Rockstars Western-Epos technisch auf den neuesten Stand bringt. Hier erfahrt ihr alles, was zu diesem angeblichen Update bereits bekannt ist.

Dieser Artikel wird geupdatet, sobald es neue Informationen gibt.

Letztes Update am 6. Februar 2026: Branchen-Insider Nate the Hate hat erwähnt, dass PS5- und Xbox Series-Versionen von RDR2 noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Red Dead Redemption 2 Next Gen-Update oder Remaster: Bislang keine offizielle Bestätigung - Gerüchte seit 2022

Zuallererst einmal – und das ist ganz wichtig: Rockstar hat ein Next Gen-Update (das ja mittlerweile eigentlich ein Current-Gen-Update ist) für Red Dead Redemption 2 bislang weder offiziell angekündigt, noch in irgendeiner anderen Form in Aussicht gestellt.

Es gibt bislang also lediglich Gerüchte zu einem wie auch immer gearteten "Remaster" zu Red Dead Redemption 2.

Aber die gibt es schon sehr lange: Spekulationen tauchten erstmals im Jahr 2022 auf. Damals erwähnte Insider Tez2, dass Rockstar die Pläne für eine PS5- und Xbox Series X/S-Version von RDR 2 vorerst auf Eis gelegt habe, um sich komplett auf die Entwicklung von Grand Theft Auto 6 zu fokussieren.

Video starten 11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

2023 bekam die Hoffnung der Fans neue Nahrung, als eine RDR 2-Version für "Gen 9" – also die aktuelle Konsolengeneration – in einer internen Microsoft-Email entdeckt wurde. Offenbar rechnete Microsoft zu dieser Zeit selbst mit einem entsprechenden Update.

Die letzte große Aufregung um eine angepasste Version von RDR 2 gab es im Herbst 2025, als die Steam-Seite des Spiels zum ersten Mal seit knapp sechs Jahren verändert wurde. Das sahen viele Fans ebenfalls als Indikator für ein Update, offiziell angekündigt wurde es bislang aber wie erwähnt nicht.

Warum Fans auf ein Next Gen-Update/Remaster für RDR 2 hoffen

Rockstar hat auch zu den letzten beiden großen Spielen – Red Dead Redemption und Grand Theft Auto 5 – technisch angepasste Versionen/Updates für neuere Konsolengenerationen veröffentlicht. Deshalb gibt es die Hoffnung, dass das für RDR 2 auch passiert.

Und auch wenn Red Dead Redemption 2 nach heutigen Maßstäben immer noch phänomenal gut aussieht, bekritteln viele Fans, dass der Titel auch auf den neueren Konsolen nur mit einer Framerate von 30 fps läuft. Speziell dieser Punkt ist nach Meinung der Community dringend überarbeitungsbedürftig.

Welche Verbesserungen das Next Gen-Update noch bieten soll, lest ihr auf der nächsten Seite.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

