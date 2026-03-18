"Peinlicher Moment": Red Dead Redemption 2-Spieler entdeckt nach über 1200 Stunden im Spiel ein praktisches Feature, das sich leicht übersehen lässt

In Red Dead Redemption 2 gibt es viel zu entdecken, aber auch einiges zu übersehen. Diese Erfahrung hat nun ein Spieler gemacht und seinen späten Fund bei Reddit geteilt.

Tobias Veltin
18.03.2026 | 18:28 Uhr

Red Dead Redemption 2 steckt voller Details. Viele davon lassen sich leicht übersehen. Red Dead Redemption 2 steckt voller Details. Viele davon lassen sich leicht übersehen.

Red Dead Redemption 2 ist ein riesengroßes Spiel, in dem auch nach über sieben Jahren immer noch Dinge entdeckt werden. Das können tatsächlich neue Funde oder Details sein. Oder aber Feinheiten oder Features, die sich schlicht leicht übersehen lassen.

Diese Erfahrung hat auch Reddit-User bassfacemasterrace gemacht und sie unter der Überschrift "Hatte einen sehr peinlichen Moment nach über 1000 Stunden Gameplay" im vergangenen Jahr auf der Plattform geteilt. Der User hat laut eigener Aussage nämlich etwa 1200 Stunden im virtuellen Wilden Westen verbracht und ist erst jetzt über ein äußerst praktisches Feature gestolpert.

Um welches Feature geht es? Um den Waffenschrank. Darin lassen sich in den Camps der Van der Linde-Bande aktuell nicht genutzte Waffen verstauen, sodass nicht mehr umständlich durch die eingesammelten Knarren gescrollt werden muss.

Video starten 7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

bassfacemasterrace schreibt dazu:

"Gestern Abend spielte ich gegen Ende des Story-Modus und erlebte meine übliche Frustration darüber, dass ich durch all die Dutzende von Waffen blättern musste, die ich im Laufe der Stunden gesammelt hatte. Dann, als ich mich im Lager umzog, wurde mir klar, dass es einen verdammten Waffenkasten gibt, in den ich alle Extras legen kann. Ich habe dieses Spiel 1200 Stunden lang gespielt und es nie bemerkt."

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Das Feature kam erst nachträglich ins Spiel

Der Waffenschrank wird erst verfügbar, sobald das erste "richtige" Camp in der Spielwelt aufschlägt (Horseshoe Overlook). Das Feature war nicht von Beginn an dabei, sondern wurde erst per Update nachträglich im Spiel eingefügt – knapp zwei Jahre nach Launch.

In den Kommentaren gibt es einige Stimmen, die bassfacemasterrace aufmunternd auf die Schulter klopfen. So wird unter anderem erwähnt, dass man dieses Feature selbst lange Zeit übersehen habe und das Spiel zu keinem Zeitpunkt auf diese Funktion – etwa in den Tipps – aufmerksam machen würde. User SaurSig merkt zudem an, dass es im Spiel auch in Hotelzimmern Waffenschränke gibt.

Falls also auch ihr nicht wusstet, dass ihr Waffen in Red Dead Redemption 2 zwischenlagern könnt, wisst ihr es spätestens jetzt. Gern geschehen.

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Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One, ein knappes Jahr später folgte eine PC-Version.

Das Spiel wurde von Community und Kritiken gleichermaßen gefeiert und unterstrich einmal mehr Rockstars Ambitionen, die glaubwürdigsten und lebendigsten Spielwelten in Videospielen zu erschaffen. Auch wir waren in unserem Test hin und weg von RDR 2 und vergaben eine 96er-Wertung.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Welches Detail in Red Dead Redemption 2 habt ihr erst spät herausgefunden?

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Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

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