Modder baut Elden Ring in Red Dead Redemption 2 nach – und Uncle ist der beste Souls-Boss, den wir seit Langem gesehen haben

Wenn man zwei fantastische Spiele miteinander kombiniert, dann kann es doch nur gut werden, oder?

Stephan Zielke
29.03.2026 | 08:17 Uhr

Wem Red Dead Redemption 2 zu leicht ist, der dürfte mit dieser Mod seinen Meister finden. Wem Red Dead Redemption 2 zu leicht ist, der dürfte mit dieser Mod seinen Meister finden.

Was muss der arme Arthur Morgan denn noch erdulden? Red Dead Redemption 2 ist seit Jahren ein Spielplatz für Modder, die den Wilden Westen durch die lustigsten Details ergänzen oder sogar in ganz andere Spiele verwandeln.

Nun hat ein bekannter YouTuber Arthur in die Zwischenlande verbannt, wo er gegen Souls-Bosse antreten muss. Dann doch lieber wieder mit Micah rumschlagen.

Western trifft Soulslike

Der YouTuber Blurbs hat Red Dead Redemption 2 kurzerhand in Elden Ring verwandelt. Dabei geht es nicht nur um ein paar kosmetische Änderungen – Figuren schwingen plötzlich riesige Schwerter, nutzen schwere Angriffe und kämpfen mit Moves, die direkt aus dem Soulslike stammen könnten.

Video starten 1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Selbst Magie wurde nachgebaut: Neue Fähigkeiten stoßen etwa Gegner zurück oder fügen ihnen über Zeit Schaden zu – ganz ähnlich wie bekannte Effekte aus Elden Ring.

Mehr als nur ein Reskin

Auch die Benutzeroberfläche wurde angepasst und erinnert mit Lebens- und Mana-Anzeige deutlich an das Vorbild. Sogar ein "You Died"-Bildschirm ist in der Mod integriert, wenn ihr im Kampf unterliegt. Das gehört schließlich in jedes Soulslike.

Als Highlight hat Blurbs dann auch noch die Zwischensequenz vor dem finalen Bosskampf in Elden Redemption nachgebaut. Dort wartet Uncle auf euch, der natürlich eine gewaltige Whiskeyflasche als Waffe führt.

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Der Twitch-Chat kämpft mit

Aber Blurbs wäre nicht Blurbs, wenn der Content Creator nicht auch seinen eigenen Chat auf witzige Weise in das Projekt integrieren würde.

So kann Arthur NPCs zur Unterstützung beschwören. Vertont werden diese allerdings von seinem Chat. Das endet in absolutem Chaos mit sehr witzigen Dialogen, bei denen natürlich die "maidenless"-Memes nicht fehlen dürfen. Auch die Nachrichten in der Welt stammen direkt aus dem Chat – ein großer Fehler, aber auch ziemlich witzig.

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Das ist bei Weitem nicht Blurbs’ erstes Projekt. Dank Modding konnte er Red Dead Redemption 2 schon in einen Pokémon-Klon verwandeln oder in eine Open-World-Version von Mortal Kombat, inklusive Fatalities. Da war Elden Ring wirklich nur eine Frage der Zeit.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, was er sich als Nächstes einfallen lässt. Vielleicht bekommen wir ja GTA 6 in Red Dead Redemption 2 vor dem echten GTA 6. Zutrauen würden wir es ihm.

Würdet ihr so eine Mischung spielen – oder bleibt ihr lieber Oldschool im Westen?

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Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

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