'Ich bin hier so oft vorbeigekommen und hab es nie gemerkt': Red Dead Redemption 2-Fan findet versteckte Botschaft im Spiel, die sich als Cheat herausstellt

Für Arthur bringt diese Entdeckung in RDR2 einige Vorteile.

Red Dead Redemption 2 ist inzwischen rund sechs Jahre alt. Dass Fans aber bis heute von ihren Entdeckungen im Spiel berichten, zeugt nicht nur davon, wie viel Liebe in der Spielwelt steckt. Es zeigt auch, wie schnell man etwas in der riesigen Open World verpassen kann.

So ist es auch mit den eigentlich unscheinbaren Botschaften, die Arthur in der Welt entdecken kann und die euch eiskalt schummeln lassen.

Red Dead Redemption 2 hat etliche Cheat-Codes im Spiel versteckt, mit denen ihr euch Vorteile wie unendliche Munition, neue Waffen, Geld oder Outfits für Arthur sichern könnt. Für die meisten davon müsst ihr allerdings spezielle Zeitungen kaufen, die erst ab einem bestimmten Spielfortschritt verfügbar sind. Sie sind also gar nicht so leicht zu bekommen.

Für andere Codes gibt es diese Beschränkung aber nicht, stattdessen könnt ihr sie einfach in der Spielwelt finden – was bei der Größe der Open World natürlich eine ganz eigene Herausforderung ist.

Das zeigt auch ein Video von TikToker "Mr Red Dead", in dem der Fan seinen Fund mit den Worten "Ich bin hier so oft vorbeigekommen, aber habe es nie bemerkt..." kommentiert.

Link zum TikTok-Inhalt

In dem Video ist zu sehen, wie Arthur dem Weg zwischen Kamassa River und der Lagras-Siedlung im Südwesten der Karte folgt, eher er bei einem unscheinbaren Boot anhält, dass dort auf dem Wasser schwimmt. Dort findet er einige Items sowie eine Inschrift im Holz:

Seek all the bounty of this place.