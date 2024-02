Red Dead 2: Glatzköpfiger Arthur trinkt 100 Haartoniken - die anschließende Zwischensequenz hat Comedy-Potenzial

Arthur Morgan muss immer wieder für kuriose Experimente von Fans herhalten.

Rockstars Red Dead Redemption 2 steckt voller Geschichten, interessanter Charaktere und Nebenaufgaben – und natürlich auch jeder Menge Quatch-Potenzial. Die vielen Möglichkeiten, die sich Arthur Morgan in der Spielwelt bieten, lassen sich auf Wunsch natürlich auch ans Limit treiben.

Und was für kuriose Auswirkungen das haben kann, zeigt ein Video von YouTuber Nestan. Der rasierte Arthur Morgan zunächst kurzerhand sämtliches Haupthaar ab und ließ ihn danach 100 (!) Haartoniken trinken.

Diese beschleunigen wenig überraschend das Haarwachstum, was durch die hohe Anzahl an Toniken also noch schneller gehen sollte.

Plopp! Auf einmal sind die Haare da

Wir hatten also bereits mit einem witzigen Ergebnis gerechnet – aber nicht dem, was dann im Video tatsächlich passiert. In der anschließenden Zwischensequenz ploppen dem Outlaw nämlich nach einem kurzen Gespräch mit Uncle innerhalb von Millisekunden sowohl ein dichtes Haupthaar als auch ein Vollbart auf bzw. an den Kopf, während er sich eine Zigarette anzündet.

Das hat unserer Meinung nach definitiv Comedy-Potential. Hier könnt ihr die Szene anschauen (bei Minute 1:06):

Das ist übrigens nicht das einzige interessante Video auf dem Kanal. Nestan präsentiert dort auch noch andere Experimente und Entdeckungen, etwa die Reaktion der Gang-Mitglieder auf Arthurs unterschiedliche Frisuren oder was passiert, wenn Arthur gefangen genommen wird, während Micah im Knast sitzt.

All das zeigt einmal mehr, wieviele Details und Kuriositäten in Red Dead Redemption 2 stecken. Denn manche davon werden ersten über 5 Jahre nach Release des Spiels entdeckt.

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One, eine Umsetzung für den PC folgte ein knappes Jahr später. Der Titel sackte eine der höchsten Wertungen in der GamePro-Geschichte ein (96) und setzte insbesondere mit seiner liebevoll und detailliert gestalteten Spielwelt Maßstäbe.

Welche kuriosen Situationen habt ihr schon in RDR2 erlebt?