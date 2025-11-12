Diese ambitionierte Red Dead 2-Mod schickt euch zurück nach Mexiko – mit neuen Städten und Missionen

Erste Bilder geben einen Vorgeschmack auf die Mod, die euch Mexiko erkunden lässt.

Während GTA 6 noch auf sich warten lässt, basteln Modder bereits an der nächsten großen Welt, in die wir abtauchen können. Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier ist eine gewaltige Fan-Erweiterung für Red Dead Redemption 2, die Mexiko aus dem ersten Red Dead Redemption detailverliebt ins Spiel zurückbringt.

Eine Rückkehr über die Grenze

Das Modding-Team beschreibt sein Projekt als komplette "Nachbildung des mexikanischen Territoriums – erweitert und verbessert". In einem beeindruckenden Trailer zeigen die Entwickler bereits staubige Wüsten, lebendige Dörfer und Patrouillen der Armee entlang der Grenze.

Nuevo Paraíso wurde "von Grund auf neu gestaltet, um die Ästhetik beider Red-Dead-Spiele zu bewahren". Neue Vegetation, angepasste Beleuchtung und zahlreiche kleine Schauplätze sollen das Gefühl vermitteln, einen offiziellen DLC zu spielen. Auch optionale Nebenmissionen und Geheimnisse sind geplant, um die Welt lebendiger zu machen.

Das Team spricht von einem "vollwertigen Erweiterungspaket", das nahtlos in die bestehende Open World integriert werden soll – inklusive neuer Animationen und NPC-Aktivitäten.

Aktuell existieren jedoch nur Vorschauvideos und Screenshots – die Mod selbst ist noch nicht veröffentlicht. Die Modder versprechen aber, bald neue Details und eine frühe Version zum Download bereitzustellen. Die soll dann auf Nexus Mods erscheinen.

Die perfekte Ablenkung bis GTA 6

Red Dead Redemption 2 hat erst kürzlich einen neuen Meilenstein erreicht: Über 79 Millionen verkaufte Exemplare machen es zu einem der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Und viele geben dem Titel gerade jetzt eine Chance, um die Wartezeit auf GTA 6 etwas zu verkürzen.

Und für alle, die den Wilden Westen schon mehrfach mit Arthur Morgan erkundet haben, bieten Mods wie Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier vielleicht schon bald die perfekte Gelegenheit, noch einmal in die Prärie zurückzukehren – diesmal jenseits der Grenze.

Wie viele Mods habt ihr in RDR2 installiert? Oder bleibt bei euch alles Original?