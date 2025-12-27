Red Dead Redemption 2-Fan feiert eins der besten Features des Spiels und 27.000 Leute stimmen ihm zu

Ein kurzer Clip zeigt, wie lebendig Rockstars Westernwelt auch Jahre nach dem Release noch wirkt – und entfacht erneut die Diskussion über Perfektion, die sich kaum noch jemand leisten kann.

Stephan Zielke
27.12.2025 | 17:51 Uhr

Tiere in RDR2 haben ein ganz eigenes Leben. Tiere in RDR2 haben ein ganz eigenes Leben.

Fast sieben Jahre nach dem Release sorgt Red Dead Redemption 2 immer noch für Staunen. Ein Reddit-Post mit simplen Tierbeobachtungen erinnert gerade daran, wie absurd detailverliebt Rockstars Westernwelt war – und warum kein Studio diese Form von Realismus je wiederholen konnte.

Tiere wie im wahren Leben

Im Video des Nutzers Arthur_Calahan1907 ist kein Actionmoment zu sehen, sondern pure Ruhe: Ein Fuchs springt in den Schnee, Bisons wälzen sich in der Sonne, ein Adler stürzt sich auf ein Kaninchen. Das alles passiert, ohne dass der Spieler eingreift – die Welt funktioniert einfach.

Video starten 0:30 Red Dead Online kehrt mit vier neuen Missionen zurück - Trailer zu "Gemunkel über den Westen"

Solche kleinen Details in Red Dead Redemption 2 bringen bis heute manche Fans immer noch zum Schwärmen und beschreiben RDR2 deshalb fast als Entspannungstherapie: 

Nach einem stressigen Tag einfach reiten und die Landschaft genießen – das ist Meditation.

Doch Details haben auch einen Preis, der durchaus für eine gewisse Schwermut sorgt. 

Eine Welt, die mehr verdient hätte

In den Kommentaren schwingt auch einiges an Bedauern mit. Immer wieder wird betont, wie schade es ist, dass es nie einen Story-DLC gab und Red Dead Online praktisch aufgegeben wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dabei steckt in dieser Welt genug Potenzial für Jahre an Geschichten. Doch Rockstars Fokus liegt längst auf GTA – wo sich mit Shark Cards Millionen verdienen lassen. Denn Supercars und Panzer lassen sich bedeutend besser monetarisieren als das zehnte Pferd.

Das ist aber auch verständlich, wenn man bedenkt, wie zeitaufwendig und teuer solche Details sind, die sich im Endeffekt gut in Videos machen, aber spielerisch nur wenigen auffallen. Lassen sich diese nicht ausreichend monetarisieren oder man ist ein kleineres Studio ohne passendes Kapital, sind solche Details nicht mehr als Luxus.

Red Dead Redemption 2-Fan zeichnet eigene Karte der Spielwelt und die sieht so gut aus, dass die offizielle Map dagegen wie eine Skizze wirkt
von Tobias Veltin
Red Dead Redemption 2-Fan zeichnet eigene Karte der Spielwelt und die sieht so gut aus, dass die offizielle Map dagegen wie eine Skizze wirkt
Red Dead Redemption 2: Fan vergleicht Konzeptbilder mit Spielwelt – und die Ähnlichkeit ist kaum zu glauben
von Stephan Zielke
Red Dead Redemption 2: Fan vergleicht Konzeptbilder mit Spielwelt – und die Ähnlichkeit ist kaum zu glauben

Wenn Perfektion zur Bürde wird

Auch heute gilt RDR2 immer noch oft als Maßstab für technische Qualität – Wasser, Licht, Tierverhalten, KI: Alles wird daran gemessen, ob der Vergleich fair ist, oder nicht. Oft tauchen dann auf Reddit oder X Posts auf, die dann Wassereffekte eines AA-Titels wie Mafia: The Old Country mit einem Schwergewicht aus dem Hause Rockstar vergleichen.

Red Dead Redemption 2 hat hier die Messlatte ziemlich hoch gesetzt und sich vielleicht damit nicht nur selbst bei den Profiten ein Bein gestellt, sondern setzt auch recht unrealistische Maßstäbe für viele Spiele, die eher mit guter Geschichte oder cleverem Gameplay überzeugen wollen.

Findet ihr, dass sich dieser Aufwand gelohnt hat – oder fallen euch solche Details gar nicht erst auf?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Red Dead Redemption 2
Amazon
Red Dead Redemption 2
ab 19,98 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 18 Minuten

Red Dead Redemption 2-Fan feiert eins der besten Features des Spiels und 27.000 Leute stimmen ihm zu

vor 2 Tagen

Red Dead Redemption 2 - Alle 37 Cheats für PS4 & Xbox One in der Liste

vor 4 Tagen

Red Dead Redemption 2-Fan glaubt, 7 Jahre nach dem Release eines der größten Rätsel des Spiels gelüftet zu haben

vor 2 Wochen

Red Dead Redemption 2-Spieler baut eine der absurdesten Mods, die wir seit Langem gesehen haben und lässt Arthur als Ball durch die Gegend rollen - absolutes Chaos

vor 3 Wochen

Red Dead Redemption 2: Wenn Arthur im Spiel zu früh vom Pferd steigt, muss er der Gang in einer Zwischensequenz meilenweit hinterher rennen - und das ist wirklich urkomisch
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Kino-Fan findet sein 24 Jahre altes Herr der Ringe-Ticket, teilt es auf Reddit und alle sind erstaunt, wie günstig es war

vor 11 Minuten

Kino-Fan findet sein 24 Jahre altes Herr der Ringe-Ticket, teilt es auf Reddit und alle sind erstaunt, wie günstig es war
Red Dead Redemption 2-Fan feiert eins der besten Features des Spiels und 27.000 Leute stimmen ihm zu

vor 20 Minuten

Red Dead Redemption 2-Fan feiert eins der besten Features des Spiels und 27.000 Leute stimmen ihm zu
Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen

vor 43 Minuten

Stardew Valley: Die Busfahrt am Anfang sollte ganz anders aussehen und ihr könnt euch ConcernedApes gestrichene Idee noch anschauen
PS Plus Essential im Januar 2026 - Dieses wunderschöne Open World-Abenteuer steht gerade ganz oben auf dem Community-Wunschzettel   3     1

vor 5 Stunden

PS Plus Essential im Januar 2026 - Dieses wunderschöne Open World-Abenteuer steht gerade ganz oben auf dem Community-Wunschzettel
mehr anzeigen