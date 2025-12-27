Red Dead Redemption 2-Fan feiert eins der besten Features des Spiels und 27.000 Leute stimmen ihm zu

Tiere in RDR2 haben ein ganz eigenes Leben.

Fast sieben Jahre nach dem Release sorgt Red Dead Redemption 2 immer noch für Staunen. Ein Reddit-Post mit simplen Tierbeobachtungen erinnert gerade daran, wie absurd detailverliebt Rockstars Westernwelt war – und warum kein Studio diese Form von Realismus je wiederholen konnte.

Tiere wie im wahren Leben

Im Video des Nutzers Arthur_Calahan1907 ist kein Actionmoment zu sehen, sondern pure Ruhe: Ein Fuchs springt in den Schnee, Bisons wälzen sich in der Sonne, ein Adler stürzt sich auf ein Kaninchen. Das alles passiert, ohne dass der Spieler eingreift – die Welt funktioniert einfach.

0:30 Red Dead Online kehrt mit vier neuen Missionen zurück - Trailer zu "Gemunkel über den Westen"

Autoplay

Solche kleinen Details in Red Dead Redemption 2 bringen bis heute manche Fans immer noch zum Schwärmen und beschreiben RDR2 deshalb fast als Entspannungstherapie:

Nach einem stressigen Tag einfach reiten und die Landschaft genießen – das ist Meditation.

Doch Details haben auch einen Preis, der durchaus für eine gewisse Schwermut sorgt.

Eine Welt, die mehr verdient hätte

In den Kommentaren schwingt auch einiges an Bedauern mit. Immer wieder wird betont, wie schade es ist, dass es nie einen Story-DLC gab und Red Dead Online praktisch aufgegeben wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dabei steckt in dieser Welt genug Potenzial für Jahre an Geschichten. Doch Rockstars Fokus liegt längst auf GTA – wo sich mit Shark Cards Millionen verdienen lassen. Denn Supercars und Panzer lassen sich bedeutend besser monetarisieren als das zehnte Pferd.

Das ist aber auch verständlich, wenn man bedenkt, wie zeitaufwendig und teuer solche Details sind, die sich im Endeffekt gut in Videos machen, aber spielerisch nur wenigen auffallen. Lassen sich diese nicht ausreichend monetarisieren oder man ist ein kleineres Studio ohne passendes Kapital, sind solche Details nicht mehr als Luxus.

Wenn Perfektion zur Bürde wird

Auch heute gilt RDR2 immer noch oft als Maßstab für technische Qualität – Wasser, Licht, Tierverhalten, KI: Alles wird daran gemessen, ob der Vergleich fair ist, oder nicht. Oft tauchen dann auf Reddit oder X Posts auf, die dann Wassereffekte eines AA-Titels wie Mafia: The Old Country mit einem Schwergewicht aus dem Hause Rockstar vergleichen.

Red Dead Redemption 2 hat hier die Messlatte ziemlich hoch gesetzt und sich vielleicht damit nicht nur selbst bei den Profiten ein Bein gestellt, sondern setzt auch recht unrealistische Maßstäbe für viele Spiele, die eher mit guter Geschichte oder cleverem Gameplay überzeugen wollen.

Findet ihr, dass sich dieser Aufwand gelohnt hat – oder fallen euch solche Details gar nicht erst auf?