Red Dead Redemption: KI hat schon mal den Protagonisten für den dritten Teil erstellt

Obwohl Publisher Take-Two bereits angedeutet hat, dass in geraumer Zukunft ein dritter Teil zu Red Dead Redemption 2 kommen wird, wurde die Entwicklung des Spiels bislang noch nie offiziell bestätigt. Aktuell wird das Entwicklerteam von Rockstar alle Hände mit GTA 6 zu tun haben, weshalb ein möglicher Release für Red Dead Redemption 3 erst in mehreren Jahren erfolgen dürfte.

Doch ein RDR-Fan hat sich die Wartezeit zunutze gemacht und mithilfe einer Künstlichen Intelligenz einen möglichen Protagonisten für den dritten Teil erstellt. Und das Ergebnis sieht durchaus glaubwürdig aus.

So könnte der Red Dead Redemption 3-Protagonist aussehen

Wie sieht der Protagonist aus? Der User Captain-Kula hat das Ergebnis der KI auf Reddit geteilt. Auf dem Bild ist ein Mann in voller Wilder Westen-Montur mit Cowboyhut und Halstuch zu sehen. Er trägt einen dicht gewachsenen Vollbart und er hat eine dunkleren Teint:

Was könnte RDR 3 werden? Die Verantwortlichen haben sich bislang noch nicht zum neuen Red Dead Redemption-Teil geäußert. So wissen wir weder, ob es ein Sequel oder ein Prequel wird noch in welchem Zusammenhang der neue Protagonist mit Marston und Morgan stehen wird. Es bleibt also abzuwarten, ob und wann der neue Teil vorgestellt wird.

Auch unsere Autorin Samara wünscht sich für Red Dead Redemption 3 etwas Neues. So hofft sie auf eine indigene Hauptfigur und Kanada als neuen Schauplatz. Ihre Vorstellungen vom dritten Teil lest ihr hier:

Das sagt die Community

Das von der KI erstellte Aussehen lässt eine andere Herkunft als bei den beiden vorherigen Protagonisten John Marston und Arthur Morgan erahnen. Dadurch könnten sich ganz neue Story-Möglichkeiten und Hintergründe ergeben, die einen neuen Twist in das Red Dead Redemption-Universum bringen könnten.

Was sagen die anderen User? Auch die Community diskutiert über die Herkunft und das Alter des dargestellten Protagonisten. Ein Fan findet, dass er der Sohn eines chinesischen Eisenbahnarbeiters und einer Sklavin sein könnte. Dadurch könnte etwas Dynamik in die Wilder Westen-Story kommen.

Viele andere stimmen ihm zu und sind sich einig, dass solch ein Protagonist sehr interessant wäre. Ob Rockstar und Take-Two diesen Wunsch umsetzen werden, bleibt jedoch abzuwarten.

Was für einen Protagonisten würdet ihr euch für RDR 3 wünschen?