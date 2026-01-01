Red Dead Redemption 2-Fan entdeckt Pfeil-Detail, von dem wir nach 7 Jahren das erste Mal hören – und zeigt, warum Rockstars Spiel nie alt wird

Rockstars Detailverliebtheit macht auch vor schlichtem Holz nicht halt.

Stephan Zielke
01.01.2026 | 17:00 Uhr

Bogenschießen in RDR2 ist viel komplexer, als ihr bisher vielleicht vermutet habt. Bogenschießen in RDR2 ist viel komplexer, als ihr bisher vielleicht vermutet habt.

Ein neuer Clip zu Red Dead Redemption 2 sorgt auf TikTok für Begeisterung. Darin zeigt ein Spieler ein winziges physikalisches Detail, das viele Fans nicht nur staunen lässt, sondern auch daran erinnert, wie viel Herzblut und Aufwand in Rockstars Westernwelt steckt.

Physik bis ins kleinste Stück Holz

Im Video schießt Arthur Morgan mit seinem Bogen auf das Ortsschild von Rhodes. Erst nutzt der Spieler normale Pfeile, dann verbesserte. In der anschließenden Seitenansicht sieht man deutlich: Die verbesserten Pfeile dringen tiefer ins Holz ein.

Video starten 0:30 Red Dead Online kehrt mit vier neuen Missionen zurück - Trailer zu "Gemunkel über den Westen"

Ein kleiner Unterschied, aber einer, der zeigt, wie akribisch Red Dead Redemption 2 selbst scheinbar unbedeutende Details simuliert, die selbst nach all den Jahren immer noch überraschen können.

Ein Spiel, das seiner Zeit voraus war

Unter dem Video loben viele Nutzer einmal mehr Rockstars Liebe zum Detail.

RDR2 ist einfach das detaillierteste Open-World-Spiel aller Zeiten. Ich bin nur überrascht, wie weit es seiner Zeit voraus war.

Andere blicken direkt nach vorn und träumen von der Zukunft:

Jetzt stellt euch mal vor, was GTA VI bringen wird.

Und natürlich darf auch der Humor nicht fehlen – besonders, wenn es um die übertriebene Beschreibung "Deswegen hat dieses Spiel 75 Millionen Kopien verkauft" des Videos geht:

Ich habe 70 Millionen Kopien selbst gekauft, nur wegen der Pfeile!

Wir zumindest glauben, dass auch die gute Story, das einzigartige Setting, die nachvollziehbaren Charaktere und die wunderschöne Grafik durchaus zu den hohen Verkaufszahlen beigetragen hat.

Details, die zum Markenzeichen werden

Diese Kleinigkeiten haben aber auf jeden Fall auch einen Anteil daran, dass Red Dead Redemption 2 auch heute noch ein Dauerbrenner ist. Selbst Jahre nach dem Release entdecken Spieler*innen immer wieder neue Facetten – ob im Verhalten der Tiere, beim Wetter oder eben bei Pfeilen, die ein Stück Holz realistischer durchschlagen, als sie müssten.

Kritiker mögen solche Details als überflüssig sehen, doch genau diese Liebe zum Detail ist es, die Rockstars Welt auch heute noch so lebendig wirken lässt. Man sollte sie halt nur nicht von jedem anderen Spiel auch erwarten.

Was meint ihr – bemerkt ihr solche Details überhaupt oder genießt ihr lieber die großen Momente?

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

