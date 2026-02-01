Red Dead Redemption 2-Fan duelliert sich mit einem Gegner, als ihn plötzlich ein Hirsch über den Haufen rennt - und sein Schicksal besiegelt

Es wird einfach nie langweilig, Clips von lustigen Zufallsereignisse in Red Dead Redemption 2 anzuschauen. In der Open World kommt es immer wieder zu Szenen mit Slapstick-Charakter und dazu gehört auch dieses Schießeisen-Duell, das mit einem Plottwist endet.
Hirsch beendet Duell auf unerwartete Art
Die verschneite Wildnis in den Bergen wird Reddit-User Cold_Commission2598 zum Verhängnis, als er sich dort einem Duell mit einem Outlaw stellt. Zunächst sieht es so aus, als wäre die Gegenüberstellung mit Flaco Hernandez schon beinahe gewonnen. Dann kommt jedoch alles anders, aber seht selbst:
Link zum Reddit-Inhalt
Hernandez ist zunächst nicht tödlich getroffen, sondern fällt nur in den Schnee. Gerade als der Fan erneut auf ihn zielen will, kreuzt von hinten Wild auf und wirft Arthur um. Wie er da verdreht landet, sieht schon extrem witzig aus. Noch besser wird es, als Hernandez die Gelegenheit nutzt, ihn kurzerhand zu erledigen. Als hätte der Hirsch Hernandez helfen wollen.
Der User postet seinen Clip unter dem Titel: "BRO, WAS ZUR HÖLLE?" Die Community amüsiert sich natürlich köstlich über diesen ganz typischen Red Dead 2-Moment. Der Beitrag hat bereits über 5.000 Upvotes gesammelt. "Die Wahrheit ist, dass das Duell von Anfang an manipuliert war", meint encalve_regulator.
Neil_Edwin_Michael glaubt: "Dieser Typ ist eine Disney-Prinzessin. Er kann Tiere zur Hilfe beschwören, haha." Einige der besten Kommentare funktionieren am besten auf Englisch. User pi_face_ hält beispielsweise fest: "He brought a deer to a gun fight!" (auf Deutsch: "Er brachte einen Hirsch zu einem Pistolen-Kampf mit.") 2cixiban4you verkündet nur: "Oh deer".
Red Dead Redemption 2 hat bereits über sieben Jahre auf dem Buckel, unterhält uns aber immer noch bestens mit Zufallsereignissen wie diesen oder sogar neuen Geheimnissen.
Jetzt seid ihr gefragt: Was war euer bisher witzigster Vorfall in der Open World von RDR2?
