Red Dead 2 - Auf diesen Modus sind PS4- & Xbox One-Spieler neidisch

Seit dem 5. November ist der Rockstar-Blockbuster Red Dead Redemption 2 auch für den PC erhältlich. Und obwohl die Versionen fast komplett identisch sind, gibt es neben technischen auch ein paar inhaltliche Unterschiede.

PC-Spieler bekommen im Gegensatz zu Konsolenzockern zum Beispiel drei neue Kopfgeld-Missionen Mission oder neue Schatzkarten und Gang-Verstecke. Kein Grund, um wirklich neidisch zu sein.

Bei einem anderen Feature ist das aber etwas anderes. Denn der bislang PC-exklusive Fotomodus lässt PS4- und Xbox One-Zocker dagegen schon ein wenig neidisch auf die Rechenknechte hinüberschielen. Denn die können mit dieser Option und etwas Geschick richtig schicke Bilder knipsen.

Wie funktioniert der Fotomodus in Red Dead 2?

Prinzipiell nicht anders als in vielen anderen Titeln mit solch einem Modus.

Im Menü wählt ihr die entsprechende Option aus (auf dem PC per "ESC" und dann "F6") und könnt dann den Kamerawinkel verändern, Filter hinzuschalten oder mit dem Kontrast herumspielen.

Warum ist das gerade bei RDR2 so cool?

Dank der enormen Grafikqualität von Red Dead Redemption 2 könnt ihr hier jedes noch so kleine Detail in den Fokus rücken und entsprechend in Szene setzen. Das sorgt dann zum Beispiel für einige interessante Perspektiven oder Einblicke.

Ein paar Beispiele könnt ihr unten sehen.

Kommt der Fotomodus auch für PS4 und Xbox One?

Das ist bislang noch unklar. Wir haben bei Rockstar Deutschland nachgefragt, dort gibt es allerdings bislang noch keine Informationen dazu. Das ist natürlich weder eine Bestätigung noch ein Dementi für eine Umsetzung des Fotomodus in die Konsolenfassungen.

