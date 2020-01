Rockstar Games hat wie jede Woche ein kleines Update für Red Dead Online veröffentlicht, der dem Multiplayer-Western ein paar neue Inhalte hinzufügt. Dazu zählen unter anderem vier neue Kleidungsstücke, fünf Emotes sowie ein neues Versteck bei Beaver Hollow.

Darüber hinaus gibt es auch ein paar Erweiterungen für den Story-Modus Red Dead Redemption 2, allerdings nur für Xbox One-Besitzer. Die bekommen nun nämlich endlich auch die zusätzlichen Story-Inhalte, die bislang nur auf der PS4, der Version für Google Stadia sowie dem PC erhältlich waren. Genauer gesagt handelt es sich um:

3 Kopfgeldmissionen

2 Bandenverstecke

2 Schatzkarten

Mission "In den entlegensten Winkeln der Welt"

4 neue Waffen

7 neue Pferderassen

5 neue versteckte Amulette

Ebenfalls neu auf der Xbox: Der Foto-Modus, mit dem sich mit etwas Übung sehr schicke Bilder knipsen lassen.

So aktiviert ihr den Foto-Modus: Öffnet das Hauptmenü des Spiels und schaut rechts unten auf den Bildschirm. Hier findet ihr die entsprechende Einblendung.

Den Modus könnt ihr direkt zum Spielstart benutzen, müsst lediglich nach der anfänglichen Cutscene Kontrolle über Arthur bekommen. Danach könnt ihr mit den unterschiedlichen Einstellungen und Filtern herumexperimentieren.

Lohnen sich die neuen Inhalte?

Mit den "neuen" Story-Inhalten bekommen also endlich auch Xbox-Besitzer Zugriff auf die erwähnten Zusätze in der Spielwelt. Diese würden zwar als absolut essenziell bezeichnen, sie erhöhren aber die Varianz in der Spielwelt und sorgen dafür, dass ihr euch noch länger mit RDR2 beschäftigen könnt als ohnehin schon.

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für die PS4 und Xbox One, die PC-Fassung folgte ein knappes Jahr später. Der Titel gehört mit einer 96er-Testwertung zu den bestbewerteststen Spielen in der GamePro-Geschichte.

Mehr zu Red Dead Redemption 2: