Red Dead Online, der Multiplayer von Red Dead Redemption 2, hält auch diese Woche allerhand neuen Content für uns bereit. PS4-Besitzer dürfen sich auf etliche frische Early-Access-Inhalte freuen. Zudem gibt's neue Free Roam-Missionen für alle Spieler, aber der Reihe nach.

Die neuen Early Access-Inhalte für PS4-Spieler im Überblick

Was steckt hinter den Early-Access-Inhalten? Alle unten aufgelisteten Items erhalten PS4-Besitzer früher als Xbox One-Spieler.

Uralter Tomahawk

Um den uralten Tomahawk zu bekommen, müsst ihr einfach nur dem örtlichen Hehler einen Besuch abstatten. Ihr erhaltet ihn kostenlos und unabhängig von eurer Stufe.

Showdown-Modus: Make it Count

Und wo wir schon bei dem uralten Tomahawk sind: PS4-Spieler bekommen mit "Make it Count" zudem einen neuen kostenlosen Showdown-Modus spendiert.

So funktioniert der Modus: Ihr seid lediglich mit dem uralten Tomahawk bewaffnet und versucht, euch gegen eure Mitspieler zu behaupten und als Letzter übrig zu bleiben. Die Karte schrumpft im Spielverlauf immer weiter - Battle Royale lässt grüßen.

Perlino-Andalusier, Pferdeausrüstung, Kleidung und Emotes

Der Katalog von Wheeler, Rawson und Co. hält zudem folgende Items für PS4-Spieler bereit:

Neues Pferd: Perlino Andalusier mit höherer Ausdauer (kostenlos mit neuem Sattel und Satteltaschen)

mit höherer Ausdauer (kostenlos mit neuem Sattel und Satteltaschen) Fein gewebte Jacke, nietenbesetzte Sporen und Caldwell Hut sind im Gemischtwarenladen und beim Schneider erhältlich

sind im Gemischtwarenladen und beim Schneider erhältlich Neue Emotes für "Angeben" und "Hey du" (verfügbar in Emote-Ansicht)

Neue Variante des Free For All-Modus: Last Stand

In Last Stand liefert ihr euch blutige Gefechte in knackigen 2 Minuten-Runden. Die Regel ist denkbar einfach: Wer als einziger überlebt, gewinnt.

Ihr startet Last Stand über das RDO-Hauptmenü, die Schnellstartoption oder an einer Spezial-Serien-Markierung auf eurer Karte.

Diese Inhalte und Boni bekommen ALLE Spieler

Alle Spieler, also sowohl PS4- als auch Xbox One-Besitzer, können sich diese Woche über diese Inhalte und Boni freuen:

Neue Free Roam-Missionen: Ihr startet die neuen Missionen entweder, indem ihr die Adler Ranch in Albarino besucht, oder den Gunslinger Black Belle in Lemoyne findet.

Ihr startet die neuen Missionen entweder, indem ihr die Adler Ranch in Albarino besucht, oder den Gunslinger Black Belle in Lemoyne findet. 25% mehr Gold und RDO$ für das Abschließen von Free Roam-Missionen, Showdown-Modi, Rennen, Free Roam-Events und Land of Opportunities-Missionen

für das Abschließen von Free Roam-Missionen, Showdown-Modi, Rennen, Free Roam-Events und Land of Opportunities-Missionen Neue Kleidung bei Wheeler, Rawson und Co.: Citadel Stiefel, Valdez Vest und mehr

bei Wheeler, Rawson und Co.: Citadel Stiefel, Valdez Vest und mehr Wer in einem Trupp spielt, bekommt fünf Bonus-Goldbarren, Bonus-RDO$ und Bonus-XP