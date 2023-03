Arthur als der eigentliche Bösewicht?

Red Dead Redemption 2 ist nicht nur ein großartiges Open World-Spiel, sondern überzeugt auch mit einer spannenden Story, die richtig viel Tiefgang hat. Arthur Morgan, der Protagonist des Spiels, hat die Herzen der Fans schnell erobert, obwohl er kein klassischer Held im eigentlich Sinne, beziehungsweise kein guter Mensch, ist.

Er gehört schließlich einer Bande von Gangstern an, mausert sich aber trotzdem zum beliebten Antiheld. Ein Fan hat jetzt allerdings einen Clip erstellt, der Arthur am Ende des Spiels als den heimlichen Bösewicht entlarvt - und das ist ziemlich witzig.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um ein alternatives Ende zum Spiel. Er enthält daher große Story-Spoiler.

Fan-Clip macht Arthur Morgan zum heimlichen Drahtzieher

Eigentlich schlüpfen wir in RDR2 in die Stiefel des neuen Protagonisten Arthur Morgan. Im Epilog ziehen wir aber noch mal mit John aus Red Dead Redemption los, als Arthur bereits tot ist. In einer Szene macht John sich mit seinen Verbündeten auf, um sich letztendlich doch noch Oberschurke Micah zu schnappen, der die Bande böswillig unterwandert und verraten und sich stets gegen Arthur gestellt hat.

Als es gerade aussieht, als hätten sie Micah gestellt, tritt Dutch, der ehemalige Boss, durch eine Tür nach draußen und macht John einen Strich durch die Rechnung.

In einem Clip, den Reddit-User Georgian_Shark geteilt hat, wird Dutch einfach durch Arthur ersetzt, der an dessen Stelle seine alten Gang mitglieder begrüßt und sich somit als der heimliche Bösewicht der Story entpuppt. Der Reddit-User fordert auf:

Stellt euch vor, es hätte so geendet

Wow, das wäre ein ziemlich heftiger Plottwist gewesen. Arthur hätte dafür nicht nur seine erbitterte Feindschaft vortäuschen müssen, sondern auch seine Tuberkulose-Erkrankung, samt seines eigenen Todes. Das wäre schon eine ganz schön arglistige Täuschung und damit auch ziemlich absurd gewesen. Das macht den Clip auch so lustig.

Das Gedankenspiel ist aber trotzdem spannend, wie auch viele User in den Kommentaren finden. Außerdem haben wir in Hollywood schon so manchen krassen Twist erlebt. Bearnee kommen derlei Wendungen bekannt vor: "Regie führte M. Night Shyamalan". Ein anderer User schlägt vor, Dutch könnte in Wirklichkeit auch einfach nur ein Teil von Arthurs gespaltener Persönlichkeit sein. Na, habt ihr eine Idee, auf welchen Film der User damit anspielt?

Wie findet ihr dieses Gedankenspiel? Könnt ihr euch Arthur als den eigentlichen Bösewicht vorstellen, der eigentlich die ganze Zeit hinter Micah stand?