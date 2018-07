Mit Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober einer der größten Blockbuster des Jahres. Wie schon GTA 5 soll auch RDR2 mit einem Online-Modus daher kommen, der Spieler lange bei der Stange halten soll. Allerdings sei der Hintergrund davon nicht die klassische Games as a Service-Strategie, wie Take-Two CEO Strauss Zelnick im Rahmen der E3 2018 gegenüber GameDaily.biz erklärt.

Red Dead Redemption 2 Take Two-Chef: "Singleplayer ist nicht mal ansatzweise tot"

Im Interview betont Strauss Zelnick, dass es nicht im Interesse von Take-Two liegen würde, Games as a Service-, Singleplayer-, Multiplayer- oder episodische Spiele zu machen. Stattdessen will das Unternehmen Konsumenten mit dem "besten Entertaiment überhaupt" fesseln und das gekoppelt mit nachgelieferten Inhalten, die das ebenfalls tun, würde automatisch zu finanziellem Erfolg führen.

"Meine Sorge ist es, dass umgekehrt betrachtet 'Wir machen Games as a Service' am Thema vorbeigeht. Wir sind im Entertainment-Geschäft und es gibt keinen Grund zu glauben, dass Konsumenten das Interesse an Singleplayer-Spielen verloren haben sollten, wenn die Singleplayer-Spiele gut sind. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass man einen Service [der sich verkauft] schaffen kann, wenn der Service nicht gut ist."