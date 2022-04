Red Dead Redemption 2: Wer diesen Fehler einmal sieht, kann ihn nicht mehr ignorieren

Red Dead Redemption 2 lebt von seiner lebendigen Spielwelt, der abgefahrenen Inszenierung und den vielen kleinen Details. Schneeflocken landen zum Beispiel auf unserer Hutkrempe und schmelzen dann, wenn wir ins Warme kommen. Darum fällt ein kleiner, aber feiner Fehler natürlich gleich doppelt und dreifach auf. Vor allem lässt sich das einmal Gesehene danach nicht mehr ignorieren. Wenn es euch einmal aufgefallen ist, ist es zu spät. Seid also gewarnt!

Red Dead Redemption 2-Spieler entdecken Mini-Fehler, der sie komplett fertig macht

Darum geht's: In Red Dead Redemption 2 können wir Arthur unzählige unterschiedliche Frisuren und Bartschnitte verpassen. Es gibt die unterschiedlichsten Längen und Formen, die ihr beim Barbier eures Vertrauens zurechtstutzen lassen könnt. Wer will, kann Arthur auch mit einem Haartonikum richtig lange Haare und einen ordentlichen Rauschebart wachsen lassen. Auch hier wirken die vielen Möglichkeiten und Details beeindruckend. Wenn da nicht dieser kleine Fehler wäre:

Das passt doch nicht! Wie ihr auf dem Bild unschwer erkennen könnt, passen hier die Haaransätze nicht zusammen. Beziehungsweise will der Bart nicht so recht mit den Koteletten zusammenlaufen. Unten und oben stimmen nicht überein, was ziemlich verschoben aussieht. Sehr mysteriös, dass sich hier so etwas eingeschlichen hat.

Wie kann das sein? Angesichts der vielen extrem gelungenen Details wirkt das hier fast schon schludrig. Selbstverständlich wirkt sich das überhaupt nicht auf das Gameplay aus, aber es kann natürlich störend wirken. Offenbar hängt es mit der Haar- und Bartlänge sowie den gewählten Schnitten und der Frisur zusammen. Es ist jedenfalls nicht immer so. Besonders kurios: Auf der anderen Seite passt alles.

Fans amüsieren sich: Die vielen leicht irritierten Kommentare fallen vor allem humorvoll aus. Wer viel Wert darauf legt, dass alles zueinander passt, kann davon zwar den Tag ruiniert bekommen, aber so richtig schlimm ist das natürlich nicht. Die meisten Fans finden es eher lustig, dass sich diese Kleinigkeit danach tatsächlich nicht mehr ignorieren lässt. Einige scherzen sogar, dass das RDR2 unspielbar machen würde und sie es jetzt deinstallieren müssten.

Wie findet ihr diesen Fauxpas? Ärgert ihr euch, es jetzt gesehen zu haben?