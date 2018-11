Red Dead 2

Red Dead Redemption 2 hält eine riesige Welt voller Tiere, Wunder und Rätsel bereit. Eines davon sorgt wohl bei allen Spielern für Kopfzerbrechen: Wo ist Gavin?

Die Suche nach Gavin treibt nicht nur einen ganz besonderen NPC in die Verzweiflung. Bisher scheint dieser ominöse Gavin nämlich immer noch nicht gefunden worden zu sein.

Worum geht's bei der Suche nach Gavin?

In mehreren Orten der Western-Welt von Red Dead Redemption 2 treibt sich ein Mann herum, der nach seinem Freund Gavin sucht. Die Rufe habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, wenn ihr Red Dead Redemption 2 spielt.

Sprecht ihr den NPC an, erklärt er euch, dass er Gavin sucht: Keine allzu große Überraschung. Das führt allerdings zu nichts, denn ihr könnt ihm nicht helfen und er setzt sein Geschrei sowie die Suche fort.

Dabei absolviert der NPC immer dieselben Runden und wiederholt seine Rufe in unterschiedlichen Formen. Er ist wirklich emsig bei der Sache, schließlich trefft ihr ihn an vielen Orten.

Achtung, SPOILER: Der Mann befindet sich auch viele Jahre später immer noch auf der verzweifelten Suche nach Gavin. Im Epilog von Red Dead Redemption 2 verliert er darüber anscheinend langsam den Verstand.

Der NPC, der Gavin sucht, heißt Nigel & ist unsterblich

Raubt ihr den NPC aus, nachdem ihr ihn entweder gefesselt oder getötet habt, findet ihr einen Brief. Darin stehen einige mysteriöse Dinge. Noch mysteriöser ist wohl nur, dass Nigel respawnt, wenn ihr ihn umgelegt habt.

Der Kumpel von Gavin heißt jedenfalls anscheinend Nigel. Die beiden haben auch noch einen dritten Freund namens Tom, der allerdings noch in England weilt.

Seltsam erscheint vor allem, dass Nigel seinem Freund Tom offenbar geschrieben hat, er und Gavin wären in Amerika zu Millionären geworden. Sie besäßen ein großes Anwesen und jede Menge Rinder.

Nur fehlt davon jede Spur, genau wie von Gavin. Außerdem wundert sich Tom, dass Gavin in seinem eigenen Brief gar nichts von alledem berichtet hat. Nigel scheint ihn also angelogen zu haben.

Ist Gavin gar nicht mehr im Spiel?

Wo steckt Gavin denn jetzt? Da existieren natürlich diverse Theorien. Des Rätsels Lösung scheint aber leider bisher keine davon zu kennen.

Es gibt keinen Gavin in den Credits. Das deutet womöglich daraufhin, dass ihr vergeblich sucht und nie einen Gavin in der Spielwelt treffen könnt.

Ist Gavin ein Zeitreisender? Ähnlich wie Francis, der euch auf die Suche nach den Fels-Bildhauereien schickt, könnte es sich bei Gavin um einen Zeitreisenden handeln. Eventuell befindet er sich also in der Zukunft oder Vergangenheit und kann darum nicht gefunden werden.

Vielleicht ist Gavin weggelaufen. Möglicherweise hat Gavin einfach die Schnauze voll gehabt und seinen Freund Nigel zurückgelassen. Was natürlich nicht die feine englische Art, aber irgendwie auch nachvollziehbar wäre.

Fährt Gavin zurück nach England? Eventuell hat Gavin schon längst die Heimreise angetreten und kehrt nach Maidenhead, Berkshire zurück.

Vielleicht wartet irgendwo in der Spielwelt auch noch ein Zeitungsartikel oder ein anderer Hinweis, der erklärt, was aus Gavin geworden ist.

Dieses Video fasst das Ganze Mysterium gut zusammen, liefert aber auch keine Auflösung:

Was hat es eurer Meinung nach wohl mit der Suche nach Gavin auf sich?

