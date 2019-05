Wie ja mittlerweile allgemein bekannt sein dürfte, gibt es in Red Dead Redemption 2 wie in nahezu jedem anderen Open World-Titel auch allerlei kuriose Situationen, ausgelöst entweder durch die spezielle Komik bestimmter Szenen oder kleinere Bugs.

Ein neues Kuriosum aus Red Dead 2 haben wir jetzt auf Reddit gesehen. Dort hat ein Spieler ein kurzes Video gepostet, das die erstaunliche Auswirkungen eines Pferdetritts offenbart.

Harter Tritt, neuer Hut

Hauptcharakter Arthur Morgan hat in dem Video sein Pferd vor einer Hütte in den Sümpfen von Lemoyne abgestellt und will gerade etwas aus der Satteltasche holen, als ihm der Gaul plötzlich einen ordentlichen Tritt verpasst.

Das Kuriose: Der Tritt ist anscheinend so hart, dass das Spiel einen neuen Hut für Arthur spawnt - noch im Flug auf dessen Kopf. Der vorherige Hut fliegt auf den Boden.

Hier geht es zum entsprechenden Video

Ob es sich hier um einen Bug handelt oder es aus anderen Gründen zum Hut-Spawn kommt, können wir nur mutmaßen. So oder so ist es aber eine weitere Kuriosität im ohnehin schon sehr reichhaltigen Fundus aus Red Dead Redemption 2.

Weitere Red Dead 2-Kuriositäten/Details

Red Dead Redemption 2 ist für die PS4 und die Xbox One erhältlich.