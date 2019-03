Red Dead Redemption 2 - Von wegen süß: Hier wird Jack zum Mini-Killer

In Red Dead Redemption 2 kennen wir John Marstons Sohnemann Jack als ruhiges Kind, das sich in der Regel mit einem Buch im Camp zurückzieht, während sein Vater und seine Gang-Kumpanen Banken ausrauben und O'Driscolls in den Kopf schießen.

In einem Video zeigt uns ein Modder Marston-Junior aber von einer ganz anderen - ungewohnt tödlichen - Seite.

In diesem Video wird Jack zum Killer

Das Video stammt von einem Tüftler namens jedijoch90, der auf seinem Youtube-Kanal mehrere Red Dead Redemption 2-Modifikationen zur Schau stellt. Die "Jack Marston Companion/Follower-Mod" gehört definitiv zu den witzigsten Videos auf seinem Channel.

Was ist hier zu sehen? Die Mod macht Klein-Jack kurzerhand zum Begleiter der Spielfigur - oder eher: zum Bodyguard. Im Video sehen wir, wie die beiden gemeinsam durch den Wilden Westen ziehen, wobei sich Klein-Jack vor keiner Prügelei scheut und ordentlich die Fäuste schwingt (oder seine Widersacher sofort mit ungeahnten Kräften in den Matsch wirft).

Achtung, Spoiler: Schaut das untere Video nur, wenn ihr die Story von RDR 2 beendet habt.

Wer ist Jack Marston? Fans kennen die Figur bereits aus dem ersten Red Dead Redemption. Hier lernen wir Abigails und John Marstons Sohn als Teenager kennen, bevor er - erneute Spoilerwarnung - am Ende selbst zur Spielfigur wird. Im Prequel Red Dead Redemption 2 zieht der zu Beginn Vierjährige mit Mutter, Vater und der Van Der Linde-Gang gemeinsam durch die Lande.