Red Dead Redemption 2-Fan zeigt witziges Detail bei einem pinkelnden NPC

Arthur ist geschockt und sogar sein Pferd sieht irgendwie verdutzt aus.

Red Dead Redemption 2 ist zweifelsohne ein richtig detailverliebtes Spiel. In der offenen Welt können wir jede Menge Geheimnisse entdecken, die mal tragisch, mal gruselig oder auch sehr oft richtig abgedreht ausfallen.

Daneben ist auch beeindruckend, wie interaktiv das Western-Setting ist. Laufen wir beispielsweise in der Stadt an NPCs vorbei, reagieren sie nicht nur auf unser Benehmen und unsere modischen Entscheidungen – es gibt auch noch ein Detail, mit dem wir wirklich nicht gerechnet hätten.

RDR2-Fan entdeckt Detail, das ausgerechnet mit Urin zu tun hat

Reddit-User cvvitor weist in einem Post mit einem Clip auf eine wirklich merkwürdige Entdeckung hin: Der Urin von NPCs ist extrem leicht entzündbar! Um das zu demonstrieren, sucht sich der Fan Charaktere, die gerade dabei sind, dem Harndrang an einer Straßenecke nachzugeben. In RDR2 nicht gerade unüblich. Dann schießt er auf die Pfütze und seht einfach selbst:

Der Urin fängt nicht nur sofort Feuer, sondern es wird auch noch richtig fies, weil die Flammen direkt auf die Beine der NPCs überspringen – und das tötet sie zu allem Überfluss auch noch erstaunlich schnell. Öffentliches Urinieren ist also in der Welt von RDR2 eine ziemlich gefährliche Angelegenheit.

Warum zur Hölle ist das so?

Das fragen sich auch die User in den Kommentaren. Womöglich ist das ein kleiner humorvoller Wink an das Trinkverhalten-Klischee im Wilden Westen. "Wow, dieser Typ hat ein Trinkproblem", schreibt beispielsweise eine Person in den Kommentaren. "Das passiert, wenn du sechs Stunden damit verbringst, Whiskey zu trinken", bemerkt ein anderer User.

Realistisch ist das aber nicht unbedingt, da die Leber normalerweise fast den kompletten Alkohol herausfiltern sollte und der Wassergehalt schlicht zu groß ist. Die Community diskutiert die Faktenlage diesbezüglich.

Möglich wäre natürlich auch, dass es sich um einen ungewollten Effekt handeln könnte und der Urin einfach Eigenschaften von anderen Flüssigkeiten im Spiel hat, die tatsächlich leicht entzündlich sein sollen.

Natürlich wird auch die Frage in den Raum geworfen, wie der Fan überhaupt auf die Idee kam, das Ganze auszuprobieren, aber ganz ehrlich: Vielleicht wollen wir es lieber nicht wissen. In der ebenso findigen wie Chaos-liebenden Red Dead-Community musste aber früher oder später jemand die Entdeckung machen.

