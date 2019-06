Mit Red Dead Redemption 2 verzichtet Rockstar bekanntlich erneut auf eine deutsche Sprachausgabe. Wie Kollege Kai sehr schön in seiner Kolumne schreibt, würde mit einer Synchronisation allerdings ein sehr wichtiger Part des Western-Abenteuers verloren gehen: "Charakterprägende Slangs und Akzente, die eine wunderbare Diversität in das Westernabenteuer bringen und die Herkunft der Figuren verdeutlichen".

Denn Red Dead 2 verfügt nämlich über einen riesigen Cast an großartigen Sprechern, die die große weite Western-Welt mit Leben füllen. Genau das veranschaulicht nun ein Fan mit einem RDR 2-Video der etwas anderen Art.

Dieses Video verdeutlicht, wie gut die Sprecher in RDR 2 sind

Was zeigt das Video? Reddit-User jvoegelin ist in der Region um Lagras mit einem weiblichen NPC unterwegs. Während sie durch die Sümpfe reiten, unterhält sich die Frau mit dem Spieler - und beweist dabei eine so eindringliche Stimmfarbe, dass er das Material doch glatt mit einem Rap-Beat unterlegt.

Damit verwandelt er den Sumpftrip in ein sehr stimmiges Rap-Video, das erst dank des besonderen Slangs der Frau so großartig wirkt. Das mit deutscher Synchro? Kaum vorstellbar.

Seht und hört selbst:

Hier der Link zum Video.

Mehr Kurioses zu Red Dead Redemption 2:

Red Dead Redemption 2 ist für PS4 und Xbox One erhältlich.