Die neuen Spiele der Woche bringen ein Highlight für Star Wars-Fans

Hier findet ihr die wichtigsten Spiele, die in dieser Woche für Konsolen erscheinen.

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 24. bis zum 30. April und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche beantworten. Wie gewohnt starten wir mit dem möglichen Highlight, weiter unten findet ihr dann Listen mit den Neuerscheinungen für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und der Nintendo Switch.

Das Highlight der Woche

Star Wars Jedi: Survivor

17:04 Star Wars Jedi: Survivor hat viel mehr Open World als erwartet

Release: 28. April

28. April Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Adventure

Nach Jedi: Fallen Order geht die Reise von Cal Kestis in dieser Woche in Star Wars Jedi: Survivor weiter – zumindest auf der Current-Gen und PC.

Als auffälligste Änderung im Vergleich zum Vorgänger sind uns in der Preview die weit größeren Gebiete aufgefallen, die Survivor zwar nicht zum Open World-Spiel machen, jedoch könnt ihr die einzelnen Bereiche weitläufig erkunden und sogar Nebenmissionen meistern. Auch in Sachen Customization und an der Vielfalt der Lichtschwert-Kämpfe hat sich so einiges getan.

Wann erscheint der GamePro-Test? Pünktlich zum Fall des Embargo am 26. April um 17 Uhr.

Weitere mögliche Highlights

Neue Spiele für PS4 und PS5

25. April - Trinity Trigger

25. April - Stranded: Alien Dawn

25. April - R-Type Final 3 Evolved

25. April - Fairy Fencer F

25. April - Afterimage

25. April - Strayed Lights

25. April - Roots of Pacha

25. April - The Walking Dead: Saints & Sinners (Chapter 2)

26. April - Neko Rescue Tale

27. April - Live a Live

27. April - Tin Can

27. April - Bramble: The Mountain King

27. April - ArcRunner

27. April - Velocity Noodle

28. April - 8Doors

28. April - Gematombe

28. April - Star Wars Jedi: Survivor

28. April - Drago Noka

28. April - Monster Hunter Rise: Sunbreak

Welche PlayStation-Spiele erscheinen 2023? Die Release-Listen mit den kommenden PS4-Spielen und natürlich auch den kommenden PS5-Spielen findet ihr ebenfalls auf GamePro.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

25. April - Strayed Lights

25. April - Stranded: Alien Dawn

25. April - Afterimage

25. April - Roots of Pacha

26. April - Ampersat

26. April - Mangavania

26. April - Neko Rescue Tale

27. April - Omega Strikers

27. April - Tin Can

27. April - The Last Case of Benedict Fox

27. April - Bramble: The Mountain King

27. April - The Creepy Syndrome

27. April - ArcRunner

28. April - Gematombe

28. April - Monster Hunter Rise: Sunbreak

28. April - Sweet Bakery Tycoon

28. April - Star Wars Jedi: Survivor

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2023? Welche Titel voraussichtlich in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, findet ihr natürlich ebenfalls auf GamePro.

Neue Spiele für Nintendo Switch

25. April - Trinity Trigger

25. April - Magical Drop 6

25. April - Fairy Fencer F

25. April - Strayed Lights

25. April - Afterimage

25. April - DoraKone

25. April - Roots of Pacha

25. April - Drop: System Breach

25. April - Droid Trivia

26. April - Aliens: Fireteam Elite

26. April - Neko Rescue Tale

26. April - Desta: The Memories Between

26. April - Mangavania

26. April - The Excrawlers

27. April - Invercity

27. April - Ash of Gods: The Way

27. April - 44 Minutes in Nightmare

27. April - Ninja Smasher

27. April - Roomie Romance

27. April - Contraptions 2

27. April - Bramble: The Mountain King

27. April - The Creepy Syndrome

27. April - Mercenaries Lament

27. April - Picross S9

27. April - Omega Strikers

27. April - Convenience Stories

27. April - Super Trunko Go

27. April - Mugen Souls

27. April - Velocity Noodle

27. April - Spooky Spirit Shooting Gallery

28. April - Loud: My Trip to Japan

28. April - Amaze!

28. April - The Companion

28. April - Nuclear Blaze

28. April - Chernobyl: Origins

28. April - Minabo

28. April - Dormitory Love

28. April - Piano for kids

28. April - Gematombe

28. April - Fran Bow

28. April - Varney Lake

28. April - Super Alloy Ranger

28. April - Dig Deep

28. April - Terra Flame

Welche Switch-Spiele erscheinen 2023? Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, welche Spiele in den kommenden Monaten für die Nintendo Switch erscheinen sollen.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im April 2023 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weshalb ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet – oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?