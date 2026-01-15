Call of Duty-Fans trauen ihren Augen nicht: Activision bringt Remaster von Black Ops 2-Map und es sieht schlecht aus als das Original vor 14 Jahren

Meltdown ist ein echter Black Ops-Fanliebling und wurde in Black Ops 7 neu aufgelegt.

Seit der vergangenen Woche befinden sich Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone in der "Reloaded-Phase" von Season 1. Mit dem Midseason-Update kamen auch ein paar neue Maps ins Spiel, unter anderem auch Meltdown, das eine Neuauflage einer beliebten Black Ops 2-Map ist.

Aber eben jenes Meltdown-Remaster sorgt aktuell in der CoD-Community für Irritationen. Denn Bildvergleiche im Netz zeigen, dass die Neuauflage scheinbar deutlich schlechter aussieht als das 14 Jahre alte Original.

Original-Meltdown sieht im Bildvergleich atmosphärischer aus

Meltdown ist eine 6v6-Multiplayer-Karte, die in und um ein Atomkraftwerk in Pakistan angesiedelt ist. Die in fünf Hauptbereiche eingeteilte Karte ist seit ihrem ersten Auftritt in Black Ops 2 (2012) ein echter Fan-Liebling, dementsprechend heiß war die Community auf die Neuauflage.

Doch auch wenn sich Meltdown ähnlich knackig spielt wie das Original, ist die Optik der Karte für viele ein ziemliches Downgrade. Das liegt vor allem an der geänderten Lichtstimmung.

Während in der Black Ops 2-Version eine tiefstehende Sonne die Karte in warmes Licht taucht und Objekte plastischer wirken lässt, sieht das realistischer beleuchtete Black Ops 7-Pendant im Vergleich ziemlich leblos und kühl aus.

Diese Leblosigkeit wird auch in den Kommentaren vielfach kritisiert. Keine Zweifel gibt es hingegen daran, dass das technische Grundgerüst des aktuellen Black Ops 7 deutlich potenter und leistungsfähiger ist als das von Black Ops 2.

Insbesondere die Atmosphäre, die durch einzelne grafische Details und speziell durch die andere Beleuchtung entsteht, ist laut der Meinung vieler User beim Original aber deutlich besser – wobei das natürlich immer auch ein Stückweit Geschmackssache ist.

Youtuber ReplayMode zieht beispielsweise ebenfalls einen Vergleich, sagt im Video aber, dass ihm die neue Variante etwas besser gefällt. Das komplette Video könnt ihr euch unten anschauen.

Grundsätzlich hat Entwickler Treyarch für das Remaster der Meltdown-Karte ganz offensichtlich einen neuen Art Direction-Ansatz gewählt, der generell zur Ausrichtung der Call of Duty-Spiele der letzten Jahre passt. Wohingegen die Black Ops 2-Meltdown ganz im Stil der "alten" CoDs steht.

Dieser Kontrast wird bei Vergleichsszenen wie den oberen besonders auffällig – und sorgt entsprechend für Feedback aus der Community.

Wie seht ihr das: Findet ihr das "neue" Meltdown auch optisch langweiliger als das alte?