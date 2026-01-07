Läuft gerade Call of Duty: Black Ops 7 beschert euch in Season 1 Reloaded drei neue Maps
Dimitry Halley
07.01.2026 | 12:15 Uhr

Ab dem 8. Januar 2026 startet das Midseason-Event von Call of Duty: Black Ops 7. Mit dabei sind drei neue Maps, die euch im Trailer vorgestellt werden: die brandneue Karte Yakei sowie Remakes der beiden Klassiker Fringe und Meltdown.
