Remnant 2: Der Soulslike Koop-Shooter hat ein Release-Datum und es kommt schon bald

Bald könnt ihr wieder mit Freundinnen oder Freunden in eine Endzeitwelt aufbrechen.

Während des Summer Game Fest wurde das Datum für Remnant 2 verraten. Die Fortsetzung zum Koop-Shooter Remnant from the Ashes, der auf Soulslike-Mechaniken setzt, wurde bei der Show in einem Trailer gezeigt - und es erscheint schon ganz bald.

Remnant 2 erscheint schon in Kürze

Das neue Spiel kommt für den PC und Current Gen-Konsolen, also PS5 und Xbox Series X/S heraus, und zwar bereits am 25. Juli. Im Vorgängerspiel waren wir gemeinsam mit Freund*innen in einer düsteren, von Monstern bevölkerten Endzeit-Welt unterwegs und konnten uns mit Schusswaffen, aber auch Nahkampfwaffen wehren.

Dieses Konzept wird auch in der Fortsetzung übernommen. Natürlich spielen - typisch fürs Souls-Genre - auch knackige Bosskämpfe und Erkundung der Welt eine wichtige Rolle. Im Fokus von Remnant 2 steht vor allem der Wiederspielwert. Dafür sollen unter anderem dynamisch generierten Dungeons sorgen.

