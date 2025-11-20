6 Aufrufe
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Am 20. November wird das ohnehin schon umfangreiche Kartenpaket von Call of Duty: Black Ops 7 um eine weitere Map ergänzt. Und dabei handelt es sich nicht um irgendeine Map, sondern Nuketown 2025, ein Remaster der gleichnamigen Karte aus Call of Duty: Black Ops 2 (2012).
Aufgrund ihrer kompakten Größe gibt es auf Nuketown immer viel Action und Chaos, auch deswegen ist sie mittlerweile ein wahrer Map-Klassiker in der Black Ops-Geschichte, die in jedem BO-Teil vertreten war.
Nuketown 2025 ist für alle Black Ops 7-Spieler*innen kostenlos und Teil eines Pre-Season-Updates. Die "richtige" Season 1 startet dann vermutlich Anfang Dezember, dann gibt es auch ein großes Update für Warzone.Call of Duty: Black Ops 7 ist für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC erhältlich.
