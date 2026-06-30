Resident Evil 2-Director und Leon-Schöpfer wünscht sich Stardew Valley-Klon mit Leon, damit der endlich mal chillen darf - und ist damit nicht allein

Ob sich Leon im Ruhestand im Sternentautal wohl fühlen würde?

Leon wird in den Resident Evil-Spielen seit Jahren durch die Hölle gejagt und auch in Resident Evil Requiem musste er schon wieder ran. Da könnte man meinen, der arme Mann hätte sich eine Pause verdient – die er gut und gerne mit ein bisschen Gartenarbeit verbringen könnte, wenn es nach dem Director des Original-Resident Evil 2 geht.

Stardew Valley-Alternative mit Resident Evil-Leon? Wir wären dabei

Hideki Kamiya hat seinerzeit Leon überhaupt erst ins Leben gerufen. Er war Director beim ursprünglichen zweiten Teil, war aber auch maßgeblich an anderen Spielen wie Bayonetta oder Devil May Cry beteiligt. Vor Kurzem hat er sich erst beklagt, dass Resident Evil Requiem so gruselig ist. Er hätte gern eine Variante ohne den ganzen Horror.

3:56 Resident Evil: Veronica - Der Horror-Klassiker kehrt 2027 tatsächlich zurück

Autoplay

In genau dieselbe Kerbe schlägt er jetzt erneut. Als Antwort auf die Frage danach, wie es mit Leon und Claire weitergehen könnte, reagiert Hideki Kamiya mit einem für viele Resi-Fans wahrscheinlich eher ungewöhnlichen Vorschlag. Wenn er sich den Charakteren noch einmal widmen würde, wäre es wahrscheinlich eine ganz andere Art von Spiel (via Twitter):

"Wenn ich es machen würde, würde ich es in ein Spiel verwandeln, in dem der Ruhestands-Leon auf dem Land angeln geht, wildes Gemüse sammelt, Brot backt, mit dem Hund spazieren geht, sich um einen eigenen Garten kümmert, für Vorräte 50 Kilometer zum nächsten Supermarkt fährt, alte Kumpels zum Grillen einlädt, den Ofen der Nachbars-Oma auf ihre Bitte hin repariert und selbstgemachte Limonade beim örtlichen Festival verkauft. Das wäre cool, oder?"

Der Tweet wurde mittlerweile über 1,8 Millionen Mal angezeigt und kommt auf über 16.500 Likes sowie knapp 5.500 Reposts. Es scheint also eine ganze Menge an Fans zu geben, die sich so eine Art Stardew Valley mit Leon in der Hauptrolle sehr gut vorstellen können – und ihm die wohlverdiente Rente gönnen würden.

Das hat sogar dazu geführt, dass sich Hideki Kamiya mit einem weiteren, humorvollen Tweet an seinen ehemaligen Arbeitgeber gewendet hat, um Capcom die Idee zu unterbreiten, vielleicht einmal ganz neue Wege zu gehen. Seinen Segen hätten sie jedenfalls:

"Capcom, da draußen gibt es viele Stimmen, die sagen, dass sie etwas wie ein Resident Evil wollen, das nicht gruselig ist. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, denkt bitte darüber nach, es zu machen. Ich will es auch spielen..."

So geht es mit Resi weiter

Als nächstes steht jetzt erst einmal das Resident Evil: Code Veronica-Remake an. Das wurde bisher nur mit einem mysteriösen Trailer angekündigt, der noch nicht viel über das Spiel verrät. Was allerdings fest steht: Das Spiel heißt einfach nur Resident Evil Veronica und wir werden es wohl komplett aus der Third-Person-Perspektive spielen. Der Release ist für das Jahr 2027 geplant.

Wie fändet ihr ein Resident Evil-Spinoff im Stardew Valley-Stil mit Leon als gärtnernder Rentner?