Resident Evil 3 - Härtester Schwierigkeitsgrad verändert wohl das Spiel

Aktuell könnt ihr euch zum Remake von Resident Evil 3 eine ca. halbstündige Demo herunterladen, vorausgesetzt ihr habt ein PS Plus-oder Xbox Live-Abo. Zwar gibt die Probierversion nur einen kleinen Einblick in den Start des Spiels, der reicht für Dataminer aber schon aus, um allerhand neue Infos herauszufinden. Unter anderem wissen wir jetzt mehr über das New Game Plus, sowie die einzelnen Schwierigkeitsgrade des Spiels.

Auch ist jetzt mehr über die Locations und die Charaktere bekannt, die wir euch mit einer Spoiler-Warnung versehen weiter unten in der News aufführen.

Infos zum New Game Plus und die Schwierigkeitsgrade

Wie aus dem Dataminer-Leak hervorgeht, wird es in Resident Evil 3 vier Schwierigkeitsgrade geben:

Assist Mode: Leben wird regeneriert, Auto-Aim, Sturmgewehr zum Start, verminderter Schaden von Gegnern, Schießpulver erzeugt mehr Munition.

Leben wird regeneriert, Auto-Aim, Sturmgewehr zum Start, verminderter Schaden von Gegnern, Schießpulver erzeugt mehr Munition. Normal Mode

Hard Mode: Gegner sind aggressiver und teilen mehr Schaden aus, Items sind seltener

Gegner sind aggressiver und teilen mehr Schaden aus, Items sind seltener Super Hard Mode: Gegner sind noch fieser.

Interessant: Im Super Hard Mode befinden sich Items und Gegner an anderen stellen. Um ihn zu nutzen, müsst ihr ihn jedoch erst freischalten.

New Game Plus

Ihn aktiviert ihr laut Leak, sobald ihr das Spiel auf einem der vier Schwierigkeitsgrade durchgespielt habt. Laut der Beschreibung sollen sich einige Bereiche im Spiel ändern. Welche das genau sind, geht aus den Daten nicht hervor.

Spoiler-Warnung: Ab hier werden Details zur Story und den Charakteren verraten. Wollt ihr beispielsweise nicht wissen, wie viele große Locations es im Spiel gibt, sollte ihr hier aufhören zu lesen.

Das verrät der Leak über die Story und die Charaktere

Zwar wurden laut Dataminer FluffyQuack, dessen Video von Leaker Dusk Golem im Resetera-Forum aufgegriffen wurde, seitens Capcom viele Infos bezüglich Waffen, Gegnern und Orten aus der Demo entfernt, eine Locations-Liste blieb jedoch in den Daten enthalten.

Diese Orte erwarten euch wohl: Laut Dataminer-Leak soll es fünf große Orte mit eigenen Bereichskarten geben.

Gebäude und Straßen, bekannt aus der Demo

UBahn-Station samt Kanalisation

Größeres Gebäude, von wo aus wir auf den Glockenturm gelangen

Krankenhaus

Labor

So viele Charaktere gibt es: Der Leak führt insgesamt 15 bedeutende Charaktere auf. Darunter neben Jill Valentine und Carlos Oliveira auch bekannte Figuren aus dem Resident Evil-Universum wie Claire Redfield, Marvin Branagh und Shopbesitzer Robert Kendo. Die vollständige Liste entnehmt ihr dem Dataminer-Leak.

Infos zu freischaltbaren Gegenständen

Auch zu freischaltbaren Sammelgegenständen wie Kostümen gibt es neue Informationen. So soll das S.T.A.R.S.-Kostüm von Jill freischaltbar sein. Es sehe zudem so aus, dass Carlos insgesamt zwei Outfits und Jill insgesamt vier Outfits habe. Es könnte zudem sein, dass Accessoires freischaltbar sind. Hier sind die Dataminer-Daten aber eher unklar. Auch ist die Rede von einem "Item Box Reward". Was sich genau dahinter verbirgt, ist jedoch ebenfalls bislang unklar. Klar ist jedoch, dass es erneut freischaltbare Charaktermodelle und Concept Arts gibt.

Resident Evil 3 erscheint am 03. April für PS4, Xbox One und PC. Den Test zum Remake findet ihr zu Beginn der kommenden Woche hier bei uns.